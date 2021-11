Bård Finne føler det løsner foran mål. Det gir Brann håp før skjebnekampen.

Lagkameraten «garanterer» at Bård Finne fikser biffen. Her er fem grunner til at Brann kan slå Molde, ifølge spillerne selv.

Bård Finne håper og tror han har knekt scoringskoden i forkant av Molde-kampen.

Molde jager gull, Brann jager fornyet eliteserieplass. 31 poeng og 30 scorede mål skiller de to lagene på tabellen.

Situasjonen er nå så prekær at Brann bør ta poeng, aller helst vinne, mot topplaget på søndag, skal de ha sjanse til å berge plassen i Eliteserien.