Bergensere i sorg etter Brann-nedrykk: – Dypt fortvilet

Jerv trakk det lengste strået i straffesparkkonkurransen. Dermed ble det med seks sesonger på øverste nivå for Brann, for denne gang. – En skrekkfilm av en fotballkamp, sier Høyre-leder Erna Solberg.

TOMME TRIBUNER: Brann tapte til slutt mot Jerv på Intility Arena i Oslo – tidligere statsminister og nå leder i Høyre, Erna Solberg, var en av 600 som så kampen fra tribunen.

15. des. 2021 22:08 Sist oppdatert 12 minutter siden

Eliteserieeventyret er over for Bergens stolthet, Sportsklubben Brann.

Under kampen snakket VG med flere kjente bergensere.

De fortalte om nerver i høyspenn.

På stillingen 1–1, bare minutter før ordinær tid var over, skrev tidligere ordfører i byen, Trude Drevland, til VG:

– I øyeblikket er jeg nær hjerteinfarkt.

Og like etter den avgjørende Brann-straffen, ringte hun VGs reporter:

– Jeg er dypt fortvilet nå, men ved neste kamp så er jeg der og roper og heier, og står bak Brann, uansett hvor de befinner seg.

SKUFFET: Trude Drevland meldte om ekstreme nerver under kvalifiseringskampen mellom Brann og Jerv til Eliteserien.

Drevland mener nedrykket ikke bare er et tap for Bergen, men for hele fotball-Norge.

– Det er tragisk for Eliteserien at Brann ikke er med. Det er et tap for serien, sier hun.

Også SV-leder Audun Lysbakken fulgte spent med da favorittlaget kjempet om eliteseriespill:

– Nervene er ikke under kontroll, skrev han til VG etter at Jerv tok ledelsen i førsteomgang.

Og like etter kampslutt, skrev han på Twitter:

– Til dere journalister fra Oslo-aviser som sender melding om kommentar. Vis menneskelighet. Selvfølgelig orker jeg ikke si noe NÅ. Og hva skal man si? Det er den sykeste fotballkampen jeg har sett i mitt liv.

I KJELLEREN: SV-leder Audun Lysbakken fulgte kampen på TV.

Noen minutter senere utdypet han overfor VG hvordan han har det:

– Jeg er helt tom, og har i grunnen ikke noe særlig å si... Det endte på verst tenkelig vis.

Lysbakken var selv ikke til stede på stadion, men så kampen på TV. Han har troen på at laget kommer sterkere tilbake.

– De lokale ungguttene på laget gir håp for fremtiden, men akkurat nå er det bare tåke og blytungt.

KVELDENS HELT: Jerv-keeper Øystein Øvretveit reddet to straffer i løpet av de første 90 minuttene.

Høyre-leder Erna Solberg overvar kampen på Intility Arena i Oslo.

– Det var en skrekkfilm av en fotballkamp i tåke og flomlys, sier hun til VG.

– Dessverre var det heller ingen lykkelig slutt for oss bergensere. Nå må vi børste av oss skuffelsen og starte jobben med neste steg.

Solberg gratulerer samtidig Jerv med seier og opprykk.

Og for sitt eget lag er hun klar på hva som nå må være ambisjonen.

– Brann skal tilbake til Eliteserien så raskt som mulig.

BRANN-TILHENGER: Tidligere statsminister og nå Høyre-leder, Erna Solberg.

En annen bergenser som har hatt en tøff kveld, er VGs egen sjefredaktør, Gard Steiro.

– Jeg er fullstendig tom og utmattet, uttalte han etter at nedrykket var et et faktum.

Han fortalte også at han sitter med samme følelse som da Brann ble «ydmyket» av Mjøndalen i 2014.

– Et liv som Brann-supporter er for masochister.

Redaktøren fulgte kampen tett sammen med VGs sportsreportere.

– De hadde en profesjonell tilnærming til kampen. Jeg kan ikke si det samme.

UTMATTET: Sjefredaktør i VG og Brann-supporter Gard Steiro.

Det er Brann-tungt på toppen til Bergens Tidende onsdag kveld.

– Det kommer til å være mye skam, er en av titlene du kan lese ved siden av:

– Slik svarer ledelsen om tilliten til Johannesen

Vibeke Johannesen er daglig leder i Brann.

Skroller du litt lenger ned på fremsiden, finner du en kommentar signert journalist Anders Pamer:

– Skandalen er komplett: 2021 har vært Branns verste år i fredstid

Mens hovedkonkurrenten Bergensavisen har en pakke med saker under tittelen «Brann rykker ned».

– Joda, Brann, dette kan bli verre,

– Kampen oppsummerer 2021 for brann, og:

– TV 2-ekspert: – Fiasko og flaut, er alle toppsaker hos BA.

Rykket også ned i 2014

Brann er tradisjonelt sett for et storlag å regne i norsk fotball. Men det er heller ikke særlig lenge siden forrige gang de var ute av det gode selskap.

2014-sesongen bød på nedtur etter nedtur, og slik som i år, var fasit etter siste seriekamp, tredje sist på tabellen i det som da het Tippeligaen.

To kvalifiseringskamper senere var nedrykket et faktum, etter 31 strake sesonger på toppnivå.

Men i den påfølgende sesongen endte de på andreplass og rykket med det direkte opp igjen.

Nå er det altså nok en gang over for laget i rødt.