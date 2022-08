Åsanes nysignering sprudlet i ellevill syvmålsthriller

Etter tre kamper uten seier, skulle det endelig sitte for Åsane da et lag i enda dårligere form kom på besøk.

Lars Kilen imponerte i sin første Åsane-kamp fra start.

8. aug. 2022 20:02 Sist oppdatert nå nettopp

For et Åsane-lag uten seier i tre kamper, passet det nok bra å møte et Fredrikstad som kom fra tre strake tap før oppgjøret på Åsane Arena.

Det satt langt inne for oransjetrøyene, men de kunne til slutt juble for seier etter en ny målrik kamp.