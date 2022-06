Titteldrømmen brast for Eikeri/Vliegen: Har ikke åpent telefonen

PARIS (VG) (Eikeri/Vliegen – Shibahara/Koolhof 6–7, 2–6) Ulrikke Eikeri (29) og Joran Vliegen (28) tapte, men hun sitter igjen med en utrolig opplevelse fra grusen i Paris.

PREMIE: Ulrikke Eikeri og Johan Vliegen måtte gi tapt i French Open-finalen, men fikk et trofé som bevis på deres hederlige innsats.

– Det har ikke gått helt opp for meg ennå, sier Eikeri om opplevelsen å få spille finale på hovedbanen til norsk presse etter tapet.

Tilfeldighetene førte Ulrikke Eikeri og Joran Vliegen sammen. Torsdag sto den norsk/belgiske-duoen på usannsynlig vis i en French Open-finale i mixed double som det laveste rankede paret i French Open.

– Det har vært mange store øyeblikk, sier 29-åringen som tar med seg drøyt 300.000 kroner for finaletapet.

Hun ser at meldingene har rent inn på telefonen på veien til finalen i Paris.

– Jeg har ikke sett på telefonen, men jeg har sett jeg har fått veldig mye meldinger, sier Eikeri til VG.

Hun har gått inn for å være mest mulig til stede her og nå.

– Jeg har hatt mye støtte og føler alle i Norge heier skikkelig, så det har vært veldig hyggelig, sier Eikeri.

Hun har fått med seg at det ble litt tumulter etter kampen mellom Casper Ruud og Holger Rune onsdag, men hun har ikke fått med seg hva som er blitt sagt og gjort.

– Jeg har ikke opplevd noe slikt selv. Men jeg har ikke helt oversikt over hva som skjedde, sier Eikeri til VG.

Eikeri og partneren fikk det tøft, men annenplassen i storturneringen er uansett en bragd for historiebøkene i norsk tennis. Kampen ble avgjort over to sett, og Ena Shibahara og Wesley Koolhof strakk overlykkelig armene i været da siste poeng var sikret.

– Takk for at du ville spille med meg, sa Vliegen til Eikeri etter kampen.

– Gratulerer til motstanderne. Dere har spilt utrolig godt hele uken. Nyt seieren, sa Eikeri og fortsatte:

– Det er en drøm som går i oppfyllelse. Takk for at du spilte med meg Joran, takk for at du har tatt vare på meg. Det har vært fantastisk å spille sammen.

Høyere rangerte og andreseedede Shibahara og Koolhof var store favoritter før grusfinalen, men måtte virkelig kjempe for seier i første sett. Duoene brøt hverandre serve én gang hver og settet måtte avgjøres i tiebreak. Eikeri/Vliegen ledet 4–2, men etter fem strake poeng var det japaneren og nederlenderen som tok første stikk.

I andre sett viste motstanderne hvorfor de var spådd seier i mixed double-finalen. To ganger brøt de Eikeri/Vliegens serve, og sikret på nådeløst finaleseieren med serven i egen hånd.

Det er Shibahara og Koolhofs første Grand Slam-seier.