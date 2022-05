TIF Viking dropper Øygarden FK-overtakelse

Øygarden FK er etter alt å dømme historie. TIF Viking kan ikke overta klubben.

Dette blir trolig den siste sesongen på Ågotnes stadion.

31. mai 2022 14:05 Sist oppdatert nå nettopp

At Øygarden FK (ØFK) er ferdige, ble klart forrige uke. Klubben har ikke penger til å drive videre og verken kommunen eller sponsorene har vært villige til å redde dem.

I helgen kunne BT melde at TIF Viking er aktuelle for å overta lagets posisjon i 2. divisjon. Mot at de overtar klubbens gjeld.