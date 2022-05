Rekdal om RBK-stjernen: – Både han og vi forventer mer

«Veldig mye nesten». Det er Kjetil Rekdals dom over Carlo Holses sesongstart. RBKs nøkkelspiller sier seg enig.

Carlo Holse etter fredagens trening.

12 minutter siden

– Jeg tror både vi og han hadde sett for seg at det skulle være mer. Men sånn er det i fotball av og til. Vi håper å få han i gang. Han er viktig for oss og var kanskje den beste i vinter da vi slet som mest.

Det sier RBK-trener Kjetil Rekdal om Carlo Holses sesongstart. Så langt har den ellers så produktive dansken notert seg for én målgivende pasning på de fire første kampene.