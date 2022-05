Trettebergstuen om nye Qatar-avsløringer: – FIFA må endevendes

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) mener Qatars myndigheter ikke innfrir kravet om å garantere for den juridiske sikkerheten til LHBT+-personer under det kommende fotball-VM.

TYDELIG FRONT MOT QATARS LOVVERK: Her møtes kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og Lise Klaveness til et møte i april. De har begge vært tydelige på at rettighetene til LHBT+-personer må kunne garanteres for juridisk under det kommende fotball-VM i Qatar.

– Det er at Qatars myndigheter ikke innfrir kravet om at homofile personer kan dra dit og føle seg trygge. Det er grove brudd på menneskerettigheter. Det at hotellet følger Qatars lov er ikke så overraskende, sier Trettebergstuen til VG på spørsmål om hennes første reaksjon på NRKs dokumenterende artikkel torsdag.

Der kom det frem at flere av de VM-tilknyttede hotellene i Qatar enten ikke tar imot homofile gjester i det hele tatt, eller har begrensninger. I tillegg har flere gitt råd om å «ikke kle seg homofilt» eller bruke sminke under oppholdet i Qatar, der homofili har en strafferamme på syv år.

Kulturministeren har tidlig vært klokkeklar på at denne loven må avvikles før fotball-VM, og fotballpresident Lise Klaveness mener det minst bør skje midlertidig under selve fotball-VM.

– Jeg vil rette en sterk kritikk til FIFA, først og fremst fordi de har tildelt VM til Qatar. Fotballen skal være for alle, det er et paradoks at hverken den norske fotballpresidenten eller kultur- og likestillingsministeren kan dra dit uten å føle seg trygge på grunn av hvem de er, sier Trettebergstuen – og sikter til orienteringen til henne og Klaveness.

Fakta Kort forklart: Dette er LHBT+Vis mindre LHBT er en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Trettebergstuen har tidligere lagt til interkjønnspersoner, til det som blir LHBTI-personer. Klaveness opererte på sin side med LHBTQ+-personer i sin tale, der Q står for queerpersoner. Foreningen Fri utdyper videre på sine nettsider: Det er et stort mangfold av identitetskategorier som hører inn under gruppen av dem som bryter med normer for kjønn og identitet, og noen velger å omtale gruppen som lhbt+ for å synliggjøre at alle er inkludert, men at antallet bokstaver som må til for å inkludere alle blir for lang, og er dermed erstattet av «+». Vis mer

VM-sjef Nassar al-Khater har tidligere sagt at «jeg vil forsikre alle fans, av alle kjønn, seksuell orientering, religion eller rase om at Qatar er blant de sikreste landene i verden – og alle vil være velkomne her», ifølge The Guardian.

– Alle er velkomne her i Qatar, selv når vi snakker om LHBT+, sa FIFA-president Gianni Infantino under FIFA-kongressen i mars.

– Hva bør FIFA gjøre, Trettebergstuen?

– FIFA må endevendes, rett og slett. Dette er noe som må modnes. Det gamle FIFA-regimet var gammeldags. Jeg tror flere kommer til å følge på etter hvert, ettersom Klaveness går i bresjen, sier hun.

Golfstatens syn på homofili var blant punktene som utløste krass kritikk mot FIFA allerede etter tildelingen av fotballmesterskapet i 2010. Snart tolv år senere er VM bare noen måneder unna, men Trettebergstuen er usikker på hvor mye handlingskraft FIFA har igjen.

– Jeg vet ikke om de er i stand til å gjøre noe. Det er ikke lenge til VM. Konsekvensen er at homofile personer ikke drar ned.

Fotballpresident Klaveness – som fikk verdensomspennende oppmerksomhet da hun 31. mars holdt en hardtslående tale på FIFA-kongressen der hun blant annet tok opp nettopp LHBT+-personers juridiske sikkerhet i landet – blir flere ganger trukket frem som en foregangskvinne i dette arbeidet. Hun har ikke hatt anledning til en prat med VG i denne sakens forbindelse, men sier til NRK:

– Så lenge loven ikke er suspendert denne midlertidige perioden, er det ingen garanti. Sånn er det tross alt med lovverk. Man må ha rettslig garanti, og man må vite i forkant at man får rettssikkerhet.

Klaveness har planlagt et møte med VM-sjefene i vår, som ble utsatt fra mai. Jakob Jensen, administrerende direktør i Danmarks motsvar til Norges Fotballforbund DBU, sier til VG at de skal «sørge for» at FIFA følger det opp.

– Det er langt ute og skuffende. Det skal ikke være sånn at man som homofil ikke kan dra til VM, uten et sted å bo, sier Jensen om dokumentasjonen fremlagt av NRK og de andre skandinaviske statskanalene.

Det er imidlertid Klaveness som har fått mest oppmerksomhet blant sine presidentkolleger om dette teamet, men Jensen er ikke med på at danskene ikke har vært tydelige nok i sin dialog.

– Vi har gjort masse og holdt mange møter. Vi har vært veldig tydelige siden 2015 og det kommer vi til å fortsette med, sier han.