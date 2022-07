Mener Warholm ikke er gullfavoritt

Karsten Warholm (26) kan vinne sitt tredje strake VM-gull. Hans største konkurrenter tror likevel ikke han tar gullet.

KROPPEN HOLDT: Karsten Warholm viste gode takter i det første løpet siden skaden i juni.

16. juli 2022 22:40 Sist oppdatert nå nettopp

Warholm vant sitt heat med tiden 49.34 i det innledende heatet i VM. Han er med det klar for semifinalen på mandag, hvor det første av tre heat løpes natt til mandag klokken 03:03.

OL-PALLEN: Karsten Warholm tok OL-gull i Tokyo i fjor foran Rai Benjamin (t.v.) og Alison dos Santos.

Warholms to største konkurrenter i VM er Rai Benjamin og Alison dos Santos. Begge vant sine heat på lørdag.

Benjamin på tiden: 49.07

Dos Santos på tiden: 49.41

Ingen av dem tror Warholm tar VM-gull.

– Jeg ser på meg selv som favoritten til å ta gullet, sier Dos Santos til VG etter lørdagens løp.

SELVTILLIT: Det er ingen ting i veien med selvtilliten til Rai Benjamin.

– Jeg er selvsikker. Dette er min bane, og mitt hjem, sier amerikaneren Benjamin til VG.

– Hvis du spør meg, så visst pokker er jeg favoritt, svarer han.

Warholm innehar verdensrekordtiden med 45.94. Dos Santos er likevel usikker på formen til nordmannen.

– Han skal jo være frisk, men vi vet ikke hvor rask han kan være, men han er jo rekordholderen, så vi kan nok vente gode ting, forteller dos Santos.

– Jeg er ikke vant til å gi bort gull hvert fall. Det er klart at de har løpt flere løp enn meg i år, men historikken gjør at man ikke skal «count me out», sier Warholm til VG.

Dos Santos har årsbeste tid denne sesongen. Han løp på 46.80 i Stockholm. Sølvvinneren fra OL i Tokyo, Rai Benjamin, har nest raskeste tid med 47.04.

TØFF KONKURRANSE: Karsten Warholm er klar over at konkurransen i årets VM er tøff.

Man må mange år tilbake for å finne sist nordmannen ikke var favoritt til å vinne på 400 meter hekk. Favoritt er han også denne gangen, men oppladningen har likevel skapt tvil.

For sesongen startet på verst tenkelig vis. 5. juni pådro han seg en skade i hamstringen under Diamond League-stevnet i Marokko.

Frykten for at Warholm ikke skulle bli klar til sesongens store mål var virkelig til stede.

– Jeg får bare håpe at marginene er på min side i tiden fremover. Tiden vil vise hva som er mulig i dagene, ukene og månedene fremover, skrev Warholm i en pressemelding noen dager etter skaden.

For å få fortgang på rehabiliteringen ble det bestemt å sende Warholm til München. Der møtte han den tyske stjernelegen Hans-Wilhelm Müller-Wohlfart (79).

VERDENSKJENT IDRETTSLEGE: Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, her under en litteraturfestival i Köln i mars dette året.

Han har vært lege for Tysklands fotballandslag og Bayern Münchens faste doktor.

Lovordene har regnet over legen, men metodene har også vekket debatt.

Detaljene rundt Müller-Wohlfahrts behandling av Warholm er ikke kjent.

– I Tyskland har han fått medisinsk og fysikalsk behandling, sier Olympiatoppens lege Thomas Torgalsen.

Warholm kom seg til startstreken i VM, om han kommer først til sluttstreken når finalen går natt til onsdag, får vi bare vente og se.

– Hvis man går tilbake i gamle VG-utklipp, så har jeg vel aldri lovet et VM-gull, og det har jeg i alle fall ikke tenkt til å starte med nå. Det er mer utfordrende enn det noensinne har vært, det er i alle fall steike sikkert, sa Warholm til VG på spørsmål om formen er god nok til å vinne nok et VM-gull.