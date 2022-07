Oppgjøret mellom Kristiansund og Tromsø utsettes

Oppgjøret mellom Kristiansund og Tromsø i Eliteserien torsdag utsettes grunnet reisetrøbbel for Tromsø.

Tromsø skal ikke møte Kristiansund torsdag. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

NTB

11 minutter siden

Det opplyser Tromsø selv på sine nettsider onsdag.

Det ble tidligere i uken klart at Tromsø opprinnelig skulle reise med SAS, men i og med at flystreiken ble et faktum sto de plutselig uten reiseløsning.

De har ikke lyktes å ordne en erstatning, opplyser de.

«TIL har de siste dagene jobbet intenst med å finne løsninger slik at vi kunne reise til Kristiansund for å spille morgendagens planlagte eliteseriekamp. Det har ikke lyktes», skriver de i en uttalelse.

Videre opplyses det at kampen er utsatt på ubestemt tid.

Jobber med Molde-kampen

Oppgjøret mellom lagene har vært utsatt én gang tidligere etter et influensautbrudd i KBK-troppen.

Tromsø skal etter planen møte Molde borte til helgen, og klubben skriver at de fortsatt jobber med å få laget ned til det oppgjøret.

Molde møter Jerv onsdag, mens det skal spilles full runde i 1. divisjon torsdag før eliteserierunden til helgen.

Busser

Konkurransedirektør i Norges Fotballforbund, Nils Fisketjønn, har tidligere uttalt at de har bedt klubber om å ha busser tilgjengelige. Den løsningen gjelder imidlertid ikke for Tromsø, som overstiger maksgrensen på ni timer reisetid til de fleste av sine kamper.

«Pilotstreiken er et scenario NFF har vært forberedt på. Vi har en tett dialog med våre klubber, og budskapet er det samme som under flyteknikerstreiken. Vårt felles mål er å gjennomføre så mange kamper som mulig. Vi har bedt våre klubber om å ha busser i beredskap ved behov. Dette kan likevel by på utfordringer for kamper med den lengste reiseavstanden, så vi kan selvsagt ikke utelukke at noen kamper må utsettes», sa Fisketjønn.