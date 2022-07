Golfprofil i strupen på LIV-utbryterne: – Mange av dem er hyklere og løgnere

LIV-touren fortsetter å være den store snakkisen i golfmiljøet. Billy Horschel har null sympati med spillere som er utestengt av PGA.

Billy Horschel i aksjon i Memorial-turneringen forrige måned. Han går krast ut mot spillere som velger å delta på den saudifinaniserte LIV-touren.

NTB-AFP

12 minutter siden

Tidligere i sommer ble LIV-spillere kastet ut av PGA- og europatouren. Sistnevnte bøtela også dem som deltok i golfligaens første turnering tidlig i juni.

Den nyetablerte touren er særlig kontroversiell fordi den er økonomisk støttet av det statlige fondet i Saudi-Arabia. Kritikerne mener det hele er et forsøk på å «sportsvaske» landets omdømme.

Flere av de utestengte spillerne føler seg urettferdig behandlet og har anket avgjørelsen.

Frustrert

En som ikke føler med dem, er amerikanske Horschel. Han oppfordrer utbryterne om å holde seg unna de tradisjonelle golftourene.

– Man høster som man sår. De valgte å spille på den touren, og da synes jeg de skal holde seg der. De burde ikke få komme tilbake til europa- og PGA-touren, sier Horschel i forkant av Scottish Open og fortsetter:

– De sier at PGA-touren ikke lytter. Slike uttalelser gjør meg veldig frustrert, for mange av dem er hyklere og lyver om en del ting. Jeg kan ikke bare sitte her mer og være diplomatisk.

Midlertidig opphevet

Horschel er rangert som nummer 15 på verdensrankingen. Forrige måned tok han sin sjuende PGA-seier da han vant Memorial-turneringen.

På grunn av en ankeprosess i Storbritannia fikk flere LIV-spillere denne uken utestengelsen fra PGA og europatouren midlertidig opphevet. Det gjør at Ian Poulter, Adrian Otaegui og Justin Harding likevel kan stille i Scottish Open. Trolig vil flere følge etter.

Viktor Hovland deltar også i turneringen i North Berwick. Han uttalte nylig til NTB at det for ham er uaktuelt å hoppe over til LIV-touren.