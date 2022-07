Tittelforsvarer Ruud videre til kvartfinale: – Deilig å få en seier igjen

Casper Ruud måtte vente lenge på å spille sin første kamp i ATP 250-turneringen i Gstaad, men gjorde kort prosess da han slo tsjekkiske Jiri Lehecka torsdag.

Casper Ruud vant sin åpningskamp i Gstaad og er klar for kvartfinale.

NTB

39 minutter siden

Jiri Lehecka viste til tider godt spill, men det ble for vanskelig å hamle opp med Ruud.

Førsteseedede Ruud stiller som tittelforsvarer på grusen i Sveits og fikk walkover i 1. runde.

I 2. runde mot Lehecka vant han i strake sett med sifrene 6-3, 6-4. Oppgjøret ble onsdag utsatt én dag på grunn av uvær.

20 år gamle Lehecka er rangert som nummer 65 på ATP-rankingen og yppet seg fra start. Ruud måtte forsvare hele fem bruddballer imot før han til slutt klarte å serve inn kampens første game.

Derfra og ut hadde Ruud kontroll. De fem bruddballene i første game var de eneste bruddmulighetene Lehecka fikk i løpet av hele kampen.

Dermed sikret Ruud sin 13. strake seier på sveitsisk jord. Nordmannen vant en grusturnering i Genève i mai og tok som nevnt ATP 250-tittelen i Gstaad for ett år siden.

– Jeg vet at jeg har hatt mye suksess her i Gstaad og også i Genève de siste årene, så det føles godt å være tilbake, sa Ruud i et intervju etter kampen vist på Discovery.

Misbrukte sjanser

23-åringen sikret sitt første brudd mot Lehecka etter en dobbeltfeil fra tsjekkeren i kampens sjette game. Ruud misbrukte sju bruddballer før motstanderens personlige feil ga ham initiativet i opgjøret.

Ruud vant bare to av 15 bruddmuligheter, men hadde likevel ingen problemer med å slå Lehecka. I andre sett ble han aldri satt skikkelig på prøve og tok seg til kvartfinale.

Der ska han opp mot Jaume Munar. De har møttes én gang tidligere, da Ruud slo spanjolen etter tre sett i ATP 250-turneringen i Båstad i 2018.

Samme sted stilte Ruud som tittelforsvarer sist uke. Da røk 23-åringen ut i sin første kamp mot Francisco Cerundolo i 2. runde. Argentineren endte opp med å vinne tittelen i Sverige.

– Jeg føler meg bra og klar. Det var deilig å få en seier igjen, for det har vært noen uker uten mange seirer for meg. Jeg håper jeg kan fortsette å vinne flere matcher her i Gstaad, sa Ruud.

Trives i Sveits

Denne uken spilles det også en ATP 500-turnering i Hamburg, men Ruud prioriterer å forsøke å forsvare tittelen i Sveits.

– Jeg vet at Hamburg er en større turnering, men jeg foretrekker å være her. Det er en fantastisk ramme, og jeg elsker å spille i Sveits. Det er så enkelt, fortalte Ruud.

I grusturneringen i Hamburg stiller Carlos Alcaraz, som kan ta igjen Ruud på ATP-rankingen. Det kan det spanske supertalentet klare uavhengig av hvor godt Ruud gjør det i Gstaad, siden det er flere ATP-poeng å hente i Tyskland.

Dersom Ruud ikke når finalen i Gstaad, vil han også falle bak Wimbledon-vinner Novak Djokovic på rankingen. Med finaleplass holder Ruud den tidligere verdenseneren bak seg.

Ruud er for øyeblikket på 5.-plass på ATP-rankingen. Det er hans bestenotering i karrieren.