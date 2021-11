Svensk tennislegende mener Ruud har mange svakheter

Tidligere verdensener Mats Wilander omtaler det norske tennisesset Casper Ruud på både godt og vondt foran ATP-finalene. Den norske tenniskommentatoren, Sverre Krogh Sundbø, mener svensken setter det på spissen.

RIS OG ROS: Den svenske tennishelten Mats Wilander kommer med både ris og ros i retning Casper Ruud foran ATP-finalene.

Andreas Hellenes, VG

15. nov. 2021 10:58 Sist oppdatert 25 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Etter en supertett og flere måneder lang fight kunne Casper Ruud tidlig i november strekke hendene i været og juble for at sesongens store hovedmål var nådd: En plass i ATP-finalene.

I turneringen, som spilles i den italienske byen Torino og startet søndag, får kun de åtte beste tennisspillerne fra det pågående kalenderåret delta.

Verdensåtter Ruud åpner mot verdensener Novak Djokovic klokken 14 i dag. Du kan følge kampen i vår livedekning her. Eurosport Norge og Discovery+ viser kampen.

Her innser Casper Ruud at sesongens største mål er nådd:

Òg før nordmannens åpningskamp mot verdensener Novak Djokovic mandag, har den svenske tennislegenden Mats Wilander uttalt seg på både godt og vondt om Ruud:

– At Ruud har kommet seg til ATP-finalene, er jeg ikke overrasket over. Men at det skulle skje allerede i år er mer overraskende, sier Wilander om nordmannen som med sine 22 leveår er turneringens yngste deltager.

Wilander, som i løpet av sin aktive karriere som tennisspiller vant hele syv Grand Slam-titler, fortsetter:

– Mentalt er han veldig imponerende. Han er en evighetsmaskin kondisjonsmessig. Hans bevegelser er fantastiske, og holdningen hans er alltid god. Han har også en av de beste forehandene i verden.

RUUDS VÅPEN: Casper Ruuds forehand har skapt hodebry for en rekke tennisspillere på ATP-touren.

Men en imponerende mentalitet, gode fysiske forutsetninger og en forehand i verdensklasse er ikke nok, ifølge Wilander. Svensken mener nemlig at Ruud har en hemsko:

– På det nivået han er kommet på nå holder ikke dette. Backhanden må bli bedre, han må spille mer aggressivt og starte å komme enda mer frem i banen, spesielt når han spiller innendørs.

For selv om Ruud i manges øyne allerede har tatt store steg på hardcourt i høst, noe som blant annet har resultert i hans første turneringsseier på underlaget og flere kvartfinaler i Masters 1000-turneringer, så mener Wilander at nordmannen fortsatt er en «grusspesialist».

Les også Djokovic: – Ruud fortjener å være her

DET FØRSTE: Casper Ruud og hans første hardcourt-trofé fra da han vant ATP250-turneringen San Diego Open i starten av oktober.

– Han må forstå at vi aldri har hatt en høyrehendt verdensener som løper rundt og slår forehandslag på hver eneste mulighet han kan. Dette fungerer på lavere nivåer, og det fungerer på grus. Men hvis du gjør dette mot de beste spillerne i verden, så avslører de deg umiddelbart.

– Det Casper trenger å bevise meg, og trolig resten av tennisverden, er at han har en backhand. At han kan slå backhandslag tidlig, i stedet for å løpe rundt og slå forehands hele tiden. Han må også bevise at han har en god førsteserve. Han slår de allerede hardt, men trenger å forbedre presisjonen slik at han kan dominere det påfølgende slaget. Dette er alle de andre i verdenstoppen veldig gode på.

BACKHAND-DISKUSJON: Mats Wilander mener Ruuds backhand er en hemsko, mens Sverre Krogh Sundbø synes Ruud har tatt store steg på dette feltet.

– På spissen

Den norske tenniskommentatoren Sverre Krogh Sundbø er stort sett enig med svensken – men med modifikasjoner.

– Det er alltid interessant å høre hva Wilander sier, for han er den eneste tenniseksperten som har hatt øynene rettet mot Norge i flere år. Jeg er stort sett enig med Wilanders analyser, men her setter han det på spissen, sier Krogh Sundbø og utdyper:

– Hvis vi snakker om det å ta steget fra nummer åtte i verden til nummer én i verden, så er jeg helt enig. Men, at Ruud har forbedret backhanden, blitt bedre til å komme på nett og fått en bedre serve, er det ingen tvil om.