RBK-profilen om skadebeskjeden: – Jeg var inne i en bra periode, så det var ganske tøft

Dino Islamovic er tilbake etter skade. Samtidig har Noah Holm imponert i hans fravær. Hvem skal spille spiss for RBK framover?

Dino Islamovic er glad for å være tilbake på banen etter lang tids skadefravær.

Nå nettopp

– Det kjennes bra nå. Mer stabilt. Det har gått litt fortere enn forventet, så det er positivt.

Dino Islamovic smiler etter treningsøkta i lett regnvær på Lerkendal torsdag. Endelig spiller kroppen på lag, to måneder siden sist han spilte kamp for Rosenborg.

27-åringen var på vei til å finne formen i sommer. Scoringer i ligaen og Conference League gjorde at selvtilliten var på vei tilbake etter en trå start på sesongen for svensken.

Et spark i bortekampen mot Rennes gjorde at spissen ble sittende på sidelinja i to måneder.

– Det er ekstremt fint å være tilbake. Jeg var inne i en bra periode da jeg ble skadet, så det var ganske tøft de første ukene. Man må bare komme tilbake så sterk som mulig, sier Islamovic, som innrømmer at han ble preget av skadebeskjeden.

– Vi diskuterte om det sånn sett var bra å få skaden i den perioden som har vært, men det er «tråkigt». Samtidig håper jeg at den gode perioden nå bare kan fortsette, sier Islamovic.

Dino Islamovic på treningsfeltet til Rosenborg denne uka.

Holm har imponert

Samtidig er det noe som har endret seg i Islamovic sitt skadefravær. Inn har Noah Holm kommet og gjort sine saker bra. Tre mål og to målgivende i Eliteserien i tillegg til scoringer i Europa har gjort Holm til en publikumsfavoritt.

Samtidig har Islamovic i sin RBK-karriere dyttet ut spisser som Alexander Søderlund og Torgeir Børven, når det har sett ut som han skulle miste plassen.

Nå er spørsmålet hvem av de to som skal spille spiss for Rosenborg denne høsten.

– Det er opp til Åge å velge laget. Han har gjort det bra. Jeg er tilbake og jeg kjenner meg bra, så jeg vil spille, sier Islamovic.

– Tenker du at du bør spille?

– Det er opp til Åge. Hva jeg synes spiller ingen rolle. Jeg kan synes at jeg bør spille, men det tenker nok Noah om seg selv også, sier Islamovic.

– Vi blir sparringspartnere og pusher hverandre til å bli bedre. Jeg tror vi kommer til å få spille mye sammen, og noen ganger kommer en til å spille mer enn den andre. Det er opp til Åge hvordan han ser på det. Nå har vi hvert fall to målfarlige spisser å velge mellom, sier Holm til Adresseavisen.

Noah Holm har vist seg bra fram i Dino Islamovic sitt skadefravær.

– Jeg tror det er mulig

Siden Holm kom til klubben har Hareide ennå ikke startet med begge spissene på banen samtidig. I noen kamper har 20 år gamle Holm kommet inn som innbytter mens Islamovic fortsatt har vært på banen.

Det er noe de kan fortsette med, mener de to spissene.

– Det tror jeg definitivt. Vi har spilt sammen tidligere. Åge får svare på hva han synes, men jeg tror det er mulig, sier Islamovic.

– Vi har gjort det før et par ganger og jeg synes det har gått bra, sier Holm.

RBK-trener Åge Hareide ønsker ikke å si for mye om hva han tenker rundt spissplassen i Rosenborg.

– Ingenting. Det er ikke noe som jeg deler med pressen iallfall, sier Hareide.

– Kan de spille sammen?

– Det kan de. De har spilt sammen både i en toer og han (Holm) kan spille kant. Det er mange muligheter, sier Hareide, som legger til at han synes Islamovic ser bra ut.

Det lover bra for en spiss som har ett år igjen av kontrakten med Rosenborg. Svensken har enn så lenge ikke snakket med klubben om en forlengelse, men åpner for å bli.

– Det er klart. Jeg er åpen for alt, sier Dino Islamovic, som står med tre scoringer i Eliteserien denne sesongen.