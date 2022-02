Bråthen rørt til tårer: – Blir veldig emosjonelt

Etter noen høyst turbulente måneder for det norske landslaget i skihopping satt tårene løst da Marius Lindvik hoppet ned til OL-gull i storbakken.

12. feb. 2022 16:56 Sist oppdatert 8 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det siste halvåret har vært preget av konflikt etter den opprivende «Bråthen-saken».

Lørdag viste de at de har klart å stå samlet, og arbeidet ble kronet med OL-gull til Marius Lindvik i det individuelle rennet i storbakken – det første individuelle norske OL-gullet i storbakken siden 1964.

I august i fjor kom, det som hadde vært en intern konflikt, opp til overflaten da det ble kjent at skiforbundet ikke ville forlenge kontrakten til hoppernes sportssjef, Clas Brede Bråthen.

Konflikten gikk høylytt i mediene i lang tid, før det i slutten av oktober ble klart at Bråthen ville få fortsette, men i en ny rolle som landslagssjef.

forrige







fullskjerm neste GULLVINNER: Marius Lindvik tok karrierens første OL-gull. 1 av 3 Foto: Bjorn Steinar Delebekk / VG

Etter lørdagens gull, trillet tårene for Bråthen i intervjuet med rettighetshaver Discovery.

– Når dette går bra, blir det veldig emosjonelt for oss, sier Bråthen.

Fakta BRÅTHEN-SAKEN Den såkalte «Bråthen-saken» eksploderte i de norske mediene for et halvt år siden: Skipresident Erik Røste og generalsekretær Ingvild Bretten Berg ønsket å kvitte seg med Bråthen, som hadde vært sportssjef på hopplandslaget i snart 17 år. Bråthen fikk både hoppere, en rekke trenere og sponsorer på sitt parti.

Konflikten avslørte et iskaldt forhold mellom store deler av hoppleiren og administrasjonen i skiforbundet. Konfliktene var svært mange og hadde pågått i lang tid.

VG avslørte også hvordan én av fem ansatte i forbundet hadde sett en kollega bli mobbet på arbeidsplassen.

Men i oktober kom løsningen: Clas Brede Bråthen fikk likevel lov til å fortsette som ansatt i Norges Skiforbund – nå som landslagssjef for hopperne.

Deretter satte skistyret ned et utvalg som skulle evaluere alt som hadde skjedd. Flertallet av medlemmene i utvalget er pekt ut av Erik Røste og hans styre, mens de to siste er valgt av skikretsene.

Clas Brede Bråthens advokat reagerte nylig kraftig på hvordan Norges Skiforbund har satt ned utvalget. Skipresident Erik Røste svarte med å kalle kritikken for «merkelig». Vis mer

Hopperne har stått samlet bak Bråthen under konflikten med ledelsen i Skiforbundet, og gullvinner Lindvik er klar på at 53-åringen har vært viktig for ham.

– Clas Brede har betydd mye. Det er få personer som er så engasjert i hoppsporten og vil hoppsporten så godt som Clas Brede.

– Hva tenker du om at noen ville ha ham bort?

– Det skjønner jeg ingenting av, sier Lindvik.

Landslagstrener Alexander Stöckl sier at opplevelser som Lindviks gull er årsaken til at de reiser verden rundt.

– Det siste halve året har vi klart å holde fokus på det som er viktig for oss. Det er å legge til rette for utøverne våre, slik at de kan ta ut sitt beste når det teller. Det som skjer i dag, er en stor bekreftelse på at vi har klart det, sier Stöckl.

– Har du en hilsen til Skiforbundet?

– Takk for støtten.

– Hvor forstyrrende har konflikten med ledelsen vært inn mot OL?

– Heldigvis har det ikke vært så forstyrrende for utøverne. Vi har i støtteapparatet klart å fokusere på det som er viktig, og det er å legge til rette for utøverne.

Senest da den norske troppen skulle ta av fra Gardermoen 31. januar, kom det et nytt medieoppslag rundt konflikten. Da ble kjent at de norske hopperne ikke ønsket at kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund, Espen Graff, skulle jobbe med dem under OL.

Stjernehopperen Halvor Egner Granerud gikk hardt ut mot Graff på en pressekonferanse noen dager senere.

– Jeg ble ekstremt skuffet over måten han oppførte seg overfor utøverne, sa Granerud.

Spurt om gullet til Lindvik kommer på tross av andre eller på grunn av andre, svarer Bråthen:

– Det er på grunn av et fantastisk hoppmiljø, det er på grunn av fantastisk ildsjeler i hoppsporten. Det er på grunn av en gjeng med kollegaer i Hopp-Norge som jeg beundrer så til de grader. Det er det eneste som betyr noe for meg, og det eneste jeg gidder å kommentere i den sammenhengen, sier Bråthen til VG.