Alkoholproblem

NOTERT: Nordmenn, briter, franskmenn og tyskere deltar i edruelige leker.

Kineserne sliter med å levere nok alkohol til utenlandske gjester.

Sportsjournalister og alkohol har gått hånd i hånd i årtier. Dog er nok historien en god del justert siden den gang da, før internett og helsekost. Nå er spørsmålet dagen etter like ofte: «Fikk du trent i går?» som: «Hvor lenge satt du oppe?».

Men mat og drikke må en sportsjournalist ha uansett. Og de fleste sier ikke nei til et glass. Vi er jo som folk flest, liker en øl og/eller et par-tre glass vin til maten. Men nå har det blitt trøbbel i tilførselen. Det blir selvfølgelig et problem på et stort hotell med tyskere (øl), franskmenn (vin), briter (gin & tonic og alt annet alkoholholdig) og nordmenn.

Først var det ølet som ble borte. Det vil si pilsnerølet. Da vi kom til middag her en sen kveld, var det kun svært mørkt og søtt japansk øl å oppdrive. Så forsvant den anstendige rødvinen. Ble borte et par dager mens de tærte på hvitvinslageret. Så dukket den kinesiske vinen med navnet Great Wall opp.

Kina er fortsatt ikke kjent for sin vinproduksjon. Great Wall kommer heller ikke til å sørge for det.

Og så var det ølet. Joda, det kom tilbake, men denne gang bare i lettølversjon. Tungt å overbevise tørste briter om at det var innenfor.

Nå kan alt dette skrives på kontoen I-landsproblem. Det har aldri vært mindre tid for en sportsjournalist til å leve det søte liv på tur uansett. Nettugaver sluker alt til alle døgnets tider og tidsforskjeller gjør at forventningene fra hjemmeredaksjoner kommer på tider av døgnet journalister helst vil sove. Litt annerledes da for 40 år siden. En levering om dagen og ingen aviser på søndager.

Denne gangen bidrar også kinesisk vareleveringslogistikk, smittevern og kinesiske hotelleiere som undervurderte vestliges tørst, til edruelige leker.

Reporter Kurt Haugli er på plass i Beijing-OL for Aftenposten. Under kan du lese flere av hans skråblikk fra lekene.

