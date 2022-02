Ruud tok historisk gull - hilste til avdød far

BEIJING/OSLO (VG) Birk Ruud (21) innfridde favorittstempelet og tok karrierens første OL-gull.

GULLVINNER: Birk Ruud.

9 minutter siden

– Pappa, du er med meg, sa Birk Ruud etter det andre hoppet i onsdagens Big Air-konkurranse, mens han foldet hendene og hilste hjem til alle som fulgte med hjemme i Norge.

Da hadde Ruud nettopp landet et triks som gjorde at det var nesten umulig for konkurrentene å hente inn nordmannen i kampen om gullet.

Ruud har tidligere vært åpen om faren Øivind Ruud, som døde av kreft i april i fjor.

Birk Ruud har tidligere vunnet to X Games-gull i Big Air, og onsdag tok han OL-gull i Big Air da konkurransen sto på OL-programmet for første gang for friski-kjørerne.

Med 95,75 poeng i første run og 92 poeng i andre run, endte han med totalt 187,75 poeng.

Ruud var sist ut i tredje run, og hadde allerede sikret seg gullet da han satte utfor.

Til det siste hoppet hadde han med seg det norske flagget i hånden, og hoppet enkelt ned bakken.

– Herregud. Pappa, du er med meg, sier Ruud til TV-kameraet etter det siste hoppet.

Tusen takk, Norge. Alle sammen. Dette har vært et mål siden jeg var på NTG U som 13-åring, og nå er vi her, suer Ruud og sender et slengkyss til TV-seerne.

Colby Stevenson ble nummer to med 183 poeng, mens Henrik Harlaut ble nummer tre med 181 poeng.

I LUFTEN: Birk Ruud imponerte i onsdagens Big Air og tok gull.

Birk Ruud vant mandagens kvalifisering og var dermed sist ut av de tolv startende i Big Air-finalen. Der hoppet han seg rett inn i ledelsen, etter å ha tatt et triks med hele fem og en halv rotering (1980).

– Oi, oi, oi. Birk Ruud, alle sammen, utbrøt Discoverys kommentar Joachim Eltvik.

– Wow, wow. Han takler jo presset rimelig greit, supplerte medkommentator Bendik Øye.

– Det er jo helt sinnssykt, sa Eltvik videre.

Ruud ble belønnet med hele 95,75 poeng og hadde dermed initiativet før de to siste hoppene.

I Big Air er det de to beste hoppene i løpet av tre omganger (hvor de to tellende hoppene må rotere i forskjellig retning) som teller.

De to andre nordmennene i finalen, Tormod Frostad og Christian Nummedal, falt begge i første forsøk. For Frostad endte medaljesjansene etter et nytt fall i hopp nummer to, mens Nummedal meldte seg på i medaljekampen med 93 poeng.

Ruud viste seg igjen frem i det andre hoppet og fikk hele 92 poeng. Dermed hadde han en totalscore på 187,75 poeng, som langt på nok var til å sikre en medalje før tredje run.