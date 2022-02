IOC nekter å svare om dopingspekulasjoner – ber om tålmodighet

BEIJING/OSLO (VG) IOC nekter fremdeles å svare på hvorfor medaljeseremonien for lagkonkurransen i kunstløp er utsatt.

GULL: Det russiske laget vant lagkonkurransen, men gullmedaljen lar vente på seg. Her er det russiske laget etter seieren.

10. feb. 2022 04:58 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag kom det frem at «juridiske spørsmål» har utsatt medaljeseremonien.

Insidethegames hevder at saken handler om forhold mellom Den russiske olympiske komité og antidopingmyndigheter. Flere medier har navngitt en russisk utøver som skal ha avgitt en positiv dopingtest.

– Jeg kommer ikke til å kommentere på spekulasjoner. Jeg har sett dem selv. Vi hadde en situasjon på kort varsel i går, og jeg kommer ikke til å kommentere en juridisk sak på en pressekonferanse som dette. Jeg minner dere om at IOC har delegert antidopingarbeidet til ITA og CAS. Jeg har ikke mer å si om temaet. Det er en pågående, aktiv sak, sier talsperson i IOC, Mark Adams, på en pressekonferansen natt til torsdag norsk tid.

Den russiske utøveren trente som normalt i ishallen i Beijing torsdag. Etter treningen nektet utøveren å svare på spørsmål fra journalister. Talskvinne Olga Ermolina i det russiske kunstløpforbundet forklarte at utøveren ikke er suspendert.

Lagkonkurransen i kunstløp fant sted for tre dager siden og russerne skulle gått gullmedaljene tirsdag kveld. Denne seansen er utsatt inntil videre.

USA og Japan kapret de andre pallplassene under lagkonkurransen.

– Synes du de andre utøverne, fra Japan og USA, behandles med respekt når de har ventet på et resultat i fire dager nå? Og er det ikke behov for mer åpenhet når folk går i dagevis uten å få vite mer enn at det er en «juridisk pågående sak».

– Vi håper på tålmodighet fra alle utøverne, men det er en pågående juridisk sak. Derfor kan jeg ikke si noe mer, sier Adams.

– Om denne saken ender opp med å involvere russiske utøvere, vil IOC da se på avgjørelsen om at russiske utøvere deltar her, i OL, under de forutsetningene som ligger der?

– Det er mye spekulasjon i det spørsmål. Jeg kan ikke svare på hva, hvis, når ...

– Hvor lenge må utøverne vente på en avgjørelse i denne saken?

– Det avhenger av den juridiske prosessen. Alle jobber så raskt de klarer, vi forstår at utøverne ønsker en avgjørelse her.

– Er det vanlig at utøvere kan konkurrere om de har testet positivt før lekene? spør en kanadisk journalist – uten å nevne navn.

– Det avhenger av når det blir kjent. Om det er kjent på forhånd, så er svaret nei. Men jeg er ingen ekspert på det. Det avhenger av en lang rekke faktorer. Det er vanskelig å snakke om abstrakte saker, sier Adams.

Sportsavisen Sport Ekspress var blant avisene som offentliggjorde navnet til den russiske utøveren, men senere beklaget de at saken var publisert – og understreket at ingenting var bekreftet.

– La oss for å forstå dette fullt ut avvente forklaring fra enten våre idrettsledere eller IOC, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov.