Familien til dødsdømt tenåring trygler Hamilton om hjelp

Mens en menneskerettsorganisasjon krever at Formel 1 kutter alle bånd til Saudi-Arabia, har familien til en dødsdømt tenåring bedt Lewis Hamilton om hjelp før helgens løp.

RØD MANN PÅ GRØNN LØPER: Lewis Hamilton ankommer Jiddah-banen torsdag før han skal kjøre helgens Saudi-Arabias Grand Prix.

33 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Lewis Hamilton var kritisk til avgjørelsen da Saudi-Arabia arrangerte sitt første Grand Prix-løp i fjor. Nå er hele formel-sirkuset på plass i Jiddah igjen.

– Det er ikke mitt valg å være her. Sporten gjorde det valget, sa Mercedes-føreren i fjor og la til at han ikke følte seg komfortabel i landet.

Familien til en dødsdømt tenåring fikk med seg kritikken. De har nå skrevet brev til Hamilton før helgens løp hvor de trygler briten om å tale deres sønns sak, ifølge The Guardian.

– Vår bønn om rettferdighet har ikke blitt hørt. Kanskje hvis du sier hans navn vil de som avgjør hans skjebne lytte? skriver familien i brevet.

Abdullah al-Howaiti ble dømt til døden i 2019 da han var 17 år. Høyesterett satte dommen til side, men tidligere denne måneden ble han igjen dømt til døden. Dommen står i grell kontrast til det Saudia-Arabia offentlig har kommunisert: At ingen i landet vil bli henrettet for kriminalitet begått som mindreårig.

– Vil du heve din røst for å redde Abdullah? Om du gjør det i samtaler med myndighetene eller offentlig mens du er her i Saudi-Arabia så tror vi du kan gjøre en forskjell, skriver familien i brevet til motorsportens superstjerne.

Etter å ha satt seg inn i saken til unggutten krever menneskerettsorganisasjonen Reprieve at Formel 1 avslutter sitt samarbeid med Saudi Arabia. At man slutter å hjelpe landet med sin sportsvasking.

Det er ikke kjent hvordan Lewis Hamilton vil forholde seg til familiens bønn.

The Guardian forteller hvordan Abdullah al-Howaiti som 14-åring ble arrestert og siktet for et ran hvor en politimann ble drept. Familien har støttet seg på overvåkingsbilder og skriftlige vitneutsagn som angivelig viser at sønnen ikke var i nærheten av smykkebutikken da ranet ble begått. Han skal ha vært sammen med sine venner.

Avisen har fått se papirer fra fengselet hvor den nå 19 år gamle gutten forteller at han ble torturert helt til han tilsto, om fysisk vold og en umenneskelig behandling med grusomme detaljer – og hvordan han ble truet til å delta da hans egen bror ble torturert.