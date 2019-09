OSLO: – Folk har sagt at vi har vært litt lette å møte de siste årene og at vi ikke har smelt på. Jeg føler nå at vi har gitt greit med signal fra oss i kampene nå, og når du møter Oilers, så smeller det, slår keeper Henrik Holm fast.

Keeperen kunne se at det sang i vantet en rekke ganger allerede i første periode i Furuset Forum. Man kunne rett og slett kjenne litt av det gamle, deilige rivaleriet mellom klubbene. Det kunne i hvert fall trener Juha Kaunismäki.