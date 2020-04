Blinkfestivalen vil arrangere for tomme tribuner

Lørdag ble det kjent at myndighetene viderefører forbudet mot idretts- og kulturarrangementer med over 500 tilskuere til 1. september. Det påvirker blant annet mulighetene for gjennomføring av den tradisjonsrike Blinkfestivalen, skriver VG.

Årets utgave må avvikles uten publikum, men arrangørene håper å kunne ønske verdenstopper i langrenn og skiskyting velkommen til Sandnes, Gjesdal og Forsand i perioden fra 5. til 8. august.

– Den store folkefesten blir det ingenting av, men Blink-festivalen er ikke avlyst. Vi jobber sammen med NRK, skiforbundet og skiskytterforbundet for å lage et TV-produkt og gi utøverne et godt tilbud. Det har vi stor tro på at vi skal få til, sier daglig leder Odd Langhelle til VG.

Han antyder samtidig at det i øyeblikket ser vrient ut å få utenlandske utøvere i startfeltet.