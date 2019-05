Norsk skyttertalent forbløffet med verdensrekord: – En av de fremste prestasjonene i vår idretts historie

21-åringen slo dermed den gamle rekorden med hele tre poeng. Stenes fantomskyting fant sted i den såkalte elimineringen til onsdagens verdenscupkonkurranse på 50 meter helmatch.

– Det er uvanlig å sette verdensrekord med tre poeng. Denne poengsummen har aldri blitt skutt av en norsk mann i verdenscupen tidligere heller. Den er kun to poeng bak verdensrekorden på herresiden, sier sportssjef i Norges Skytterforbund Tor Idar Aune til NTB.

Han nøler ikke med å kalle bragden «en av de fremste i vår idretts historie».

Hovedpersonen selv var intetanende til den sterke skytingen da hun hadde sendt av gårde samtlige skudd.

– Jeg tenkte bare arbeidsoppgaver i dag, og ble veldig overrasket da jeg gikk av standplass og gutta på laget fortalte det ble verdensrekord. Dette var fint, sier Stene beskjedent.

Makspoengsummen på de 120 skuddene på 50 meter helmatch er 1200.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Skjøt raskt, ville hvile

Stene brukte heller ikke mer enn én time og 35 minutter av den totale skytetiden utøverne har til disposisjon på standplass. Den lyder på 2 timer og 45 minutter.

– Ett av målene i dag var å gjennomføre raskt for å få mest mulig hvile til i morgen. Det ser ut som om det fungerte bra, sier Stene.

De 40 skuddene på liggende ble gjennomført på vanvittige ti minutter til 397 poeng.

– Det er et tempo i denne rekorden som er helt sykt. Jeg tror kanskje aldri vi har sett 40 skudd på ti minutter, sier sportssjef Aune til NTB.

I knestående skjøt Stene 394 poeng, og i stående stilling ble det 394 poeng etter 13 tiere på rad som avslutning. Skudd nummer 120 satt i tillegg midt i skiven til scoren 10,9.

Magisk lag

Landslagstrener Espen Berg-Knutsen bøyer seg også i støvet.

– Det er fantastisk. Mer er det ikke å si. Laget har levert sterkt alle dager i München, og dette er over all forventning. Jenny er ei kruttsterk dame med enormt trenings- og konkurransetalent og en sjelden sterk vilje, sier han.

Jenny Stene har lenge vært ansett som en av verdens mest talentfulle rifleskyttere.

I april skrev hun historie sammen med lagvenninnene Jeanette Hegg Duestad og Katrine Lund. Samtlige tre kvalifiserte seg for finale på 50 meter helmatch under verdenscupkonkurransen i Kina. Tre norske jenter i finale hadde aldri tidligere skjedd.

Tirsdag gjentok de bedriften. Katrine Lund skjøt 1179 poeng og Jeanette Hegg Duestad 1175 poeng i elimineringen.

– Vi har et magisk lag nå, sier sportssjef Aune.

Med til historien hører det at Norge nå har verdensrekorden på 50 meter helmatch for kvinner både i senior- og juniorklassen. Nevnte Jeanette Hegg Duestad skjøt til ny verdensrekord for juniorer med 1179 i februar.

(©NTB)