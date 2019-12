Landslagstreneren tar selvkritikk: – Det er mitt ansvar

KUMAMOTO: Dagen etter tapet mot Nederland fredag, møtte halve laget opp til pressemøte. De resterende fikk hvile.

Der fortalte landslagstrener Thorir Hergeirsson at han hadde tenkt mye, og kommet til flere ting som ikke var bra nok mot nederlenderne. Han hadde grublet på om målvakt Silje Solberg burde kommet inn tidligere i målet, etter at hun midtveis i 2. omgang måtte overlate plassen til Andrea Austmo Pedersen.

Svaret var ja. Hun burde kommet inn igjen i tre-fire-fem angrep tidligere.

Han tok selvkritikk på det punktet, men la på ingen måte noen skyld på debutanten.

– Selv om jeg overlater mye av den vurderingen til keepertrener Mats Olsson, er det mitt ansvar.

Svensken sitter alltid på benken og ser spesielt på målvaktene. Denne gangen var vurderingen å prøve Austmo Pedersen, for å se om hun kunne stoppe de nederlandske ballene. Forsvaret foran henne slapp imidlertid sine motstandere for lett til. Dermed ble det ingen positiv utvikling for Norges del.

– Med fasiten i hånd vet vi ikke hva et keeperbytte hadde ført med seg.

DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Tåler laget motgang?

«Hold humøret oppe. Det er viktig når man blir deprimert», var Hergeirsson opptatt av. Selvsagt ville han og laget hatt med seg fire poeng videre, men de to poengene Norge har kan ingen ta fra de.

– Vi tenker at vi må forsøke å lære av det vi gjorde bra. Sånn går livet videre.

Han presiserte at det er i motgang at et lag viser hva det er laget av.

Islendingen syntes at omgangene mot Nederland ble merkelige. Den første var god, den andre dårlig.

Før pause var spillerne aggressive, forsvaret kompakt, det ble kjørt etter i angrep, og det var bra bevegelser.

Nederland ble flatere i forsvar etter hvilen. Norges angrep ble kortere, aggressiviteten falt.

Selv om Hergeirsson er nødt til å bruke spillerne han har i Kumamoto, minnet han om at syv klassespillere er hjemme.

– Laget vårt er relativt nykomponert, selv om vi har noen kontinuitetsbærere. Skal vi leve gjennom et mesterskap på ti kamper, så må det rulleres på spillere, sa Hergeirsson.

Han åpnet for at Helene Gigstad Fauske kan bli byttet inn i neste kamp. Hun spiller til daglig i Danmark, i klubben Ikast Herning. Der er også Stine Skogrand. Bæringen Fauske er venstre bakspiller, flink i angrepet til å utnytte plassen mellom ener og toer i motstandernes forsvar. Hun har hatt en god høst i dansk håndball.

Vidar Ruud

Gir aldri opp

Lørdag formiddag på hotellet Ana Crowne Plaza i Kumamoto, under pressemøtet, var det først og fremst tid for å se fremover, ikke ransake kropp og sjel. Det kommer det så lite ut av.

Landslagstreneren deppet i alle fall ikke, men fortalte journalistene at det er viktig å drømme. Og drømmen om å komme til toppen er ikke svekket. Nå er det søndagens kamp mot Danmark som gjelder, den første i mellomrunden, før Sør-Korea og Tyskland er de neste utfordrerne i denne gruppen. De to beste lagene går videre til semifinale.

Det viktigste er at norske laget nullstiller seg og ikke trekker med seg sinne og frustrasjon, som kom til uttrykk etter nederlaget i Aqua Dome fredag kveld japansk tid.

Norge har vært i lignende situasjoner og reist seg tidligere.

Det er planen nå også.