Kristoff forberedt på null Tour-hjelp: – Det blir meg mot røkla

I dag legger Alexander Kristoff (33) ut på sin åttende strake Tour de France – uten en eneste hjelperytter. Det kan bli lange, tunge og ensomme 3470 kilometer mot Paris.

Nå nettopp

NICE: – Det kan fort bli flere vinnersjanser enn jeg trodde på forhånd, men jeg har ingen hjelp, laget har ingen annen spurter, så det blir meg mot røkla. Jeg får klare meg selv. Det har jeg god erfaring med fra tidligere år, sier Kristoff til Aftenbladet.

– Jeg går jo for å vinne en etappe, og det kan godt hende vi må vente til Paris før den kommer. Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves. Det er aldri for sent å få med seg noe fra Tour de France før det er over. Jeg gleder meg. Det blir spennende, sier 33-åringen.