Dette er Solas forsterkninger: – Vil lede Sola til en plass i sluttspillet

Sola har forsterket laget med flere nye spillere siden forrige sesong. I tillegg har én tidligere Sola-spiller kommet hjem igjen.

Nå nettopp

– Det er helt fantastisk å være tilbake. Nå er jeg veldig spent på hvordan sesongen blir, jeg har troen på at vi skal gjøre det bra, sier Kristiane Knutsen som er tilbake i troppen etter en sesong i Follo.

Hun sier at det er store forandringer i laget siden hun spilte i gult, sesongen 2018/209 da Sola gikk ubeseiret gennom 1. divisjon og Scott Harrington ledet laget. Midtbacken sier at hun opplever at trener Steffen Stegavik har en god plan både når det gjelder forsvars- og angrepsspillet.