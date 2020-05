KRISTIANSAND: – Når det først ble som det ble, er det supert å kunne trene ball sammen med tidligere lagvenninner, sier Bjerland (20).

Fædrelandsvennen snakker med den 188 centimeter høye volleyballproffen etter trening på Gimlebanen. Bjerland ble i fjor høst første kristiansander til å spille på øverste nivå i den tyske volleyballigaen. Som den yngste spilleren på laget, med kjælenavnet «Baby», spilte hun flere seriekamper fra start før koronakrisen i mars satte en stopper for sesongen. Det innebar at hennes klubb 1. VC Wiesbaden endte på niendeplass av 11 eliteserielag og at hun reiste hjem til Kristiansand.