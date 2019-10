Vipers – Byåsen 37–27 (21–12) (se kampfakta i bunnen)

– Jeg vil si at det var ganske overkjøring. Jeg synes Vipers spiller en god kamp og at vi spiller mye dårligere enn vi har gjort hittil i sesongen. Sikkert også fordi Vipers er gode. Men vi vet at vi kan mye bedre, sier Ida Alstad.