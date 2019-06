– Det må han stå for selv, men jeg regner meg som en del av laget. Jeg har ikke signert noen utøveravtale, sier Birgit Skarstein om at langrennssjef Espen Bjervig har sagt at alle løperne unntatt Klæbo har signert utøverkontrakten for neste sesong.

Parautøveren er Norges store medaljehåp i både langrenn og roing. Paralangrenn ble lagt inn under Norges Skiforbund sist sesong.