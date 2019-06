NRK skriver at de har snakket med flere kilder som bekrefter at Løke er på vei til Vipers. Fædrelandsvennen har også fått bekreftet at Løke er på vei, men at hun ennå ikke skal ha signert.

Fædrelandsvennen snakket med Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad tirsdag, og på direktespørsmål om Heidi Løke fortsatt er aktuell for Vipers uttalte han da: