DOHA: Når den ferske norgesrekordholderen går ut på banen på VMs siste dag, er det mer som et steg på veien mot OL i Tokyo neste år og maratonøvelsen, enn drømmen om medalje på 10.000 meter. Det er maratonløper han er. Det er derfor gode grunner til at han ikke ser på seg selv som en het medaljekandidat.

Fakta: Sondre Nordstad Moen Født: 12. januar 1991 Fra: Trondheim Klubb: SK Vidar Personlige rekorder: 5000 m: 13.20,16 10 000 m: 27.24,78 Halvmaraton: 59.48 Maraton: 2.05.48 Meritter: Mest kjent for å ha satt europeisk rekord på Maraton 3. desember i 2017 i Fukuoka i Japan. Tok gull på 10.000 meter i U23-EM i 2011.

– Ja, det er tull å tenke på meg som medaljekandidat. Det er folk i det feltet som har løpt 35 sekunder raskere enn meg. De har helt andre fartsressurser i kroppen enn meg. Du vil komme til å se en fantastisk sisterunde også i morgen. Vi snakker om løpere som kunne ha hevdet seg i verdenstoppen på 1500 meter med en måneds fartstrening. Jeg er ikke 1500 meterløper av natur, sier Sondre Nordstad Moen.

Maratonmannen

Trønderen satte europarekord på maratondistansen for snart to år siden. En prestasjon som vakte stor oppsikt. Men siden den gang har han slitt mye med skader. Senest på vårparten i år da han fikk et tretthetsbrudd i korsbenet i ryggen.

– Det var vel litt sånn at tanken på å gi seg var der. Men det ble slik at jeg tenkte: «Er det verdt dette», sier han.

Han fant etter hvert ut at det er verdt det. Som han sier det:

– Hvis du aldri kjenner på noe, så tilpasser du ikke kroppen til å tåle et nytt nivå.

Tokyo i sikte

Ettersom 10.000 meter nærmest er en øvelser som er i ferd med å dø ut, er det ikke her han legger inn trykket. Snart løpes det ikke 10.000 meterkonkurranser utenfor de store mesterskapene. Den er for lengst tatt ut av Diamond League-programmet. Det er alt for langdrygt for komprimerte TV-sendinger.

– Det er maraton jeg satser på. Og i Tokyo neste år blir det ikke snakk om baneløping. VM her er en del av treningsprosessen frem mot fremtidige maratonløp, sier han.

Han sier dermed ikke at han ikke fortjener sin plass i mesterskapet.

– Jeg har satt norsk og nordisk rekord og har den nest beste årsbestetiden satt av en europeer i år.

Må gå fort

28-åringen mener at det kan være noen scenarioer som kan gi ham muligheter til en god prestasjon i Doha på VMs siste dag.

– Hvis det går fort. Såpass fort at det er ned mot min personlige rekord, så vil det passe meg utmerket, sier han til Aftenposten.

Moen var tidlig en lovende utøver i utholdenhetsidrett. Som trøndere flest med talent i den retning, handlet det om langrenn tidlig. Han var en av de beste 15–16 åringene i landet.

Det ble likevel løping.

– Alle løper og jeg trives med dette.

Han er kjent for sine lange opphold i høyden i Kenya. Som en del av forberedelsene til neste års OL blir det ett lengre opphold i Afrika også kommende vinter.