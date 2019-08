Tidligere landslagsmålvakt klar for Kristiansand

KRISTIANSAND: – Først og fremst er det sulten som er årsaken til dette. Jeg har veldig troen på det, og da var det vanskelig å si nei, sier Svenn Erik Medhus, som torsdag signerte en ettårskontrakt med klubben.

37-åringen har en imponerende karriere bak seg, og har blant annet spilt for KIF og Sandefjord før han spilte i to sesonger for den tyske bundesligaklubben Minden. Deretter vendte han hjem til Norge hvor han var en svært avgjørende brikke i suksessen til ØIF Arendal, inntil han la opp i 2016.