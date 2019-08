Har slitt med skader hele karrieren. Nå er han Norges «ukjente» VM-håp.

HAMAR:

76,86.

Det er den nye mesterskapsrekorden i slegge under NM. Dermed slettet Henriksen sin gamle rekord på 74,27 fra NM i Sandnes for to år siden.

Før rekordkastet hadde Oslo-gutten allerede gjennomført to kast over sin gamle rekord. Dermed innkasserte han sitt tiende NM-gull på rad.

– Jeg er veldig fornøyd med det. Det har vært et mål lenge ikke å ødelegge noe på veien sånn at jeg mister den rekken, sier han.

Dermed er han kun ett gull bak legendariske Sverre Strandli, som vant kongepokalen seks ganger på 1950–60-tallet, fra å bli mestvinnende i slegge noensinne. Strandli klarte derimot ikke bragden å vinne alle gullene på rad.

Fakta: Eivind Henriksen Alder: 28 Øvelse: Sleggekast Klubb: IK Tjalve Personlig rekord: 78,25, satt i Berlin 9. juni. NM-gull: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Endelig skadefri

Tidligere i sommer forbedret han sin egen norske rekord under et stevne i Berlin med et fenomenalt kast på 78,25. Det var da det tredje lengste kastet i verden denne sesongen.

Nå seiler 28-åringen opp som et av de norske medaljehåpene når friidretts-VM i Doha starter i slutten av september.

– Jeg tenker jeg har gode sjanser der. Det er bare å jobbe på videre og få mer trening i kroppen inn mot VM. Så blir det veldig bra, det, sier han om sine egne muligheter.

I en årrekke har Norges desidert beste sleggekaster slitt med dårlige knær. Så tidlig som i 2003 røk han korsbåndet, og det har fulgt ham hele karrieren.

–Det er veldig deilig at jeg får fremgangen. Nå løsner det endelig, sier han og smiler bredt.

Skadene har kommet tilbake med jevne mellomrom. I 2013 så han seg nødt til å operere på nytt. Først de to siste årene har Henriksen kunnet trene så hardt som han ønsker.

– Jeg har alltid hatt muligheten til å kaste, men bortsett fra de to årene som har vært nå, har det i mange år vært et problem å trene fysisk. Jeg har alltid kunnet kaste, men det er blitt dårlige resultater. Nå begynner det endelig å bli litt kvalitet på kastingen.

Vil søke om å konkurrere på Bislett

Slegge er ikke med i Diamond League-programmet. Derfor mener Henriksen at han har gått litt under radaren når det snakkes om norske medaljemuligheter i VM.

– Jeg gjør på en måte det. Man ser bare slegge en gang i året, og det er i mesterskap. Jeg håper Diamond League skal ta inn slegge snart. Det er på tide, sier han.

Øvelsen har sin egen turnering utenfor den prestisjetunge Diamond League. Grunnen er at mange baner har sprinkleranlegg, som de frykter sleggene vil ødelegge, forklarer stevnedirektør Steinar Hoen på Bislett Games.

– For eksempel i Monaco er det umulig. Det ligger nok ikke i kortene, dessverre, sier Hoen om mulighetene for at slegge blir inkludert i det gjeveste selskapet.

På Bislett har man derimot ikke dette problemet. Derfor vil Henriksen, sammen med klubben IK Tjalve, søke om å få konkurrere i forøvelsene på Bislett Games til neste år.

– Hvis Norges Friidrettsforbund ønsker det i forkant, så er det mulig, det. At det kan arrangeres i forkant av mange av stevnene, er det ingenting i veien for, sier Hoen.