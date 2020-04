Maktkamp i skisporten: Norge venter på svensk presidentkandidat

Grunnlagt: 1924 i Chamonix i Frankrike

Hovedkvarter: Oberhofen am Thunersee i Sveits

President: Gian-Franco Kasper

Medlemsland: 132

Organiserer nesten all internasjonal skiidrett, forvalter TV-rettigheter for verdenscupene. Organiserer langrenn, hopp, alpint, kombinert, freestyle og snøbrett under OL for IOC.

Inntekter: ca. 500 mill. kroner årlig