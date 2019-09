– Jeg har to uker sesongpause/ferie etter VM i Doha, noe som har vært bestemt for lenge siden og som jeg har hvert år på den tiden. Derfor er det helt uaktuelt å løpe NM terrengløp. Neste konkurranse for meg etter det blir EM terrengløp i desember, skriver Grøvdal i en tekstmelding.

– Kult

Dermed blir det ingen duell mellom Karoline Bjerkeli Grøvdal (29) og Therese Johaug (31). Sistnevnte uttalte tirsdag at hun stiller til start under NM i terrengløp, lang løype, i Oslo 13. oktober.

– Jeg fikk høre at det var NM i Frognerparken, og da er det ganske kort vei fra der jeg bor. Jeg skal uansett ha en hardøkt. Da er det ideelt med en løpekonkurranse for min del, sa Johaug til NRK.

Langrennsløperen tok gull på 10.000 meter under NM på Hamar i begynnelsen av august med den sterke tiden 32.20,87. Hun er med det den femte raskeste på distansen i Norge noensinne.

Om Johaugs siste sprell på løpebanen sier Grøvdal:

– Det er kult når utøvere prøver seg på andre idretter.

– Kjempegod treningsøkt

Therese Johaugs personlige trener, Pål Gunnar Mikkelsplass, synes det hadde vært interessant om begge hadde stått på startstreken i oktober.

– Therese hadde fått noen og målt seg opp mot. Karoline er fantastisk god, og Therese kunne fått muligheten til å henge så lenge som mulig. Det hadde blitt en kjempegod treningsøkt, i tillegg til en artig konkurranse, sier Mikkelsplass.

Han presiserer at han har full forståelse for at Grøvdal velger å prioritere ferie.

– Hvem tror du hadde gått seirende ut av duellen?

– Jeg tror ingenting. Men Karoline er et nummer for stor for Therese på løping. Hun hadde vært en god hare, og haren hadde løpt fra til slutt, sier Mikkelsplass og ler.

– Forhåpentlig kan muligheten by seg ved en senere anledning, legger han til.

Berit Roald

Aktuelt med EM neste år

Pål Gunnar Mikkelsplass opplyser at EM i terrengløp i desember er uaktuelt for hans elev. Men både han og Johaug åpner for deltagelse i EM i friidrett i Paris neste år.

– Hvis hun løper fort nok, er på samme nivå neste år og kan hente motivasjon og inspirasjon fra et slikt løp, så kan det gi Therese en boost. Så lenge hun får en positiv opplevelse ut av det kan det være aktuelt, sier Mikkelsplass.

Han understreker imidlertid at Johaug ikke kommer til å eventuelt legge opp all trening til mesterskapet.

– Noen økter kan tilpasses, men det kan komme litt smågrums med for mye spesialtrening også. Det er en spennende tanke med EM neste år, så lenge hun ikke tar plassen fra andre. Men alt må i så fall fungere og Therese må være skadefri, sier Mikkelsplass, som ikke levner noen tvil om hva som er 31-åringens satsingsområde i tiden fremover.

– Det er ene og alene langrenn.