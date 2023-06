RBK-kapteinen er klokkeklar på spørsmål om tillit til Rekdal

Markus Henriksen var tydelig da spørsmålet om Kjetil Rekdals framtid kom på banen.

– Stormen blir ikke mindre nå, erkjenner Markus Henriksen, etter smellen for Blink.





Stjørdals-Blink - RBK 2–1:

– Har spillergruppa full tillit til Kjetil Rekdal?

– Ja.

Det var svaret fra RBK-kaptein Henriksen på Adresseavisens spørsmål torsdag kveld. Før han medga at stormen neppe avtar etter å ha røket for Blink i cupen:

– Hva tror du omgivelsene vil si nå?

– Jeg tror det er smart å ha fokus på det vi selv gjør. Og å koble litt av det som skjer rundt. Det har allerede vært storm i Trondheim. Jeg tror ikke den stormen blir noe mildere, svarer nemlig 30-åringen.

– Beklager

Han var skuffet. Ekstremt skuffet. Noe som også var tydelig da Markus Henriksen møtte pressen etter kampen:

– Det er bare å beklage. Det skal ikke være slik at vi ryker ut mot et 2. divisjonslag. Det er rett og slett der vi er. Samtidig: All honnør til Blink.

– Av alt du har opplevd: Hvor langt ned kommer dette på lista?

– Det er ingen tvil om at det ikke er så veldig ofte at vi som klubb har opplevd en så tøff tid som nå. Men det er en del av gamet det, også. Det er bare å beklage at vi ikke klarer å ta oss videre.

– Elendig

– Hvordan var stemningen i garderoben?

– Det trur jeg du har ganske god kontroll på selv. Den er elendig, svarer han - som ikke sa mange ord rett etterpå:

– Etter en slik kamp er det smart ikke å si så mye. Men igjen: Det er bare å beklage, det skal ikke værer slik at en eliteserieklubb taper for et 2. divisjonslag.

Lagkompis Morten Bjørlo bruker uttrykket «jævla kjipt» for å beskrive hvordan Rosenborg-spillerne opplever hele situasjonen akkurat nå.

– Vi hadde veldig lyst til å komme hit og gjøre en jobb, og komme oss videre. Vi var innstilt på å gjøre et mye bedre inntrykk enn mot Trygg/Lade forrige uke. Det føler jeg vi gjør og, men samtidig står vi her og er ute av cupen. Så det er klart det ikke er noe gøy, sier han.

– Trist

RBK eide ballen og kom til mange situasjoner i og rundt Blink-feltet før pause, men lagene gikk til garderoben på 0–0.

Så scoret Blink to mål i løpet av første halvdel av 2. omgang, ved Andreas Fossli og Robin Hermanstad. Oscar Agas redusering tre minutter før full tid ble derfor for pynt å regne.

– Det er ekstremt skuffende. Det er der vi er. Det skal mye til for at vi klarer å score, så blir vi straffet knallhardt andre veien i stedet. I dag skaper vi veldig veldig mye. Det er slik det er akkurat nå. Det er trist, sier Henriksen.

Morten Bjørlo og Rosenborg hadde flest sjanser i cupkampen mot Stjørdals-Blink, men måtte se seg slått.

– Det er litt der vi er om dagen. Det skal lite mye til for at vi scorer, og det er litt for enkelt å score på oss, sier Bjørlo.

Han er glad for at det kommer en ny kamp snart, hjemme mot HamKam på søndag.

– Vi har mulighet til å rette opp litt av inntrykket da. Så får vi bare stå sammen og jobbe oss ut av det, sier han - og legger til at han er sikker på at det kommer til å bli bra til slutt.

– Har du tillit til det som gjøres?

– Ja. Ingen tvil.