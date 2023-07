NFL-trener står fram som homofil: – Har rett til å elske og bli elsket

Som den første mannlige treneren i NFL åpner Jacksonville Jaguars' styrketrener Kevin Maxen offentlig opp om sin homofile legning.

Kevin Maxen, styrketrener i Jacksonville Jaguars, åpner om sitt homofile samboerskap. Vis mer

I et intervju med nettstedet Outsports forteller Maxen at han ikke lenger ønsker å føle at han må lyve om hvem han er. Det er ikke kjent at noen mannlig trener i en stor amerikansk idrett har stått fram som homofil tidligere, skriver amerikanske medier.

– Det var ikke før nylig – og med enorm kjærlighet og støtte fra familie, venner og kolleger og mot og offer fra min partner – at jeg innså at jeg har rett til og ansvar for å elske og bli elsket. Og at å dele dette forhåpentlig vil gi noen andre styrke til å akseptere sitt eget liv og ta kontroll over sin egen historie, sier han.

Maxen har vært såkalt «strength coach» i NFL-klubben Jaguars siden 2021. Tidligere jobbet han på collegenivå, og han har også spilt linebacker i 3. divisjon i Vest-Connecticut.

Han forteller at han slet med å takle sin egen seksualitet som collegestudent. Nå har han vært sammen med kjæresten Nick i to år, og han ønsker å kunne introdusere ham for andre på samme måtte som kollegene i Jaguars gjør med deres familiemedlemmer.

– Jeg vil ikke føle at jeg trenger å tenke på det lenger. Jeg ønsker ikke å føle at jeg må lyve om hvem jeg treffer eller hvorfor jeg bor med noen, sier Maxen.

Maxen får støtte fra Marcus Pollard, direktør for spillerutvikling i Jaguars, som beskriver ham som en hardtarbeidende, dedikert trener som blomstrer i Jacksonville Jaguars.

Flere kvinnelige trenere i NFL har stått fram som homofile tidligere, men blant mannlige trenere har dette ikke skjedd tidligere, ifølge Outsports.