Det var jo ikke slik det skulle bli

Jakter suksess: I fjor endte EM i fiasko. Årets første VM-kamp ble en ny nedtur for Ada Hegerberg og Norge. Vis mer

KOMMENTAR: Det er 16 måneder siden Ada Hegerberg kom tilbake for å skulle løfte det norske landslaget. Lite har gått etter planen.

AUCKLAND: - Jeg kommer til å gjøre mitt for at vi skal oppnå store ting på og utenfor banen, sa Hegerberg da hun i mars 2022 vendte tilbake til landslaget etter et opphold på hele fem år.

Forventningene ble skutt i været.