Vingegaard hyllet i København: – Fortsatt vanskelig å forstå

Tour de France-vinner Jonas Vingegaard landet onsdag morgen i København og gjennomførte deretter en seiersparade i byens gater foran tusenvis av sykkelfans.

Jonas Vingegaard hylles foran folkehavet på rådshusplassen i København. Vis mer

Jonas Vingegaard er svært populær også hos den yngre garde i Danmark. Vis mer

Jumbo-Visma-rytteren har vunnet verdens største sykkelritt de to siste årene og tok nylig en knusende seier over Tadej Pogacar. Til slutt vant han med over sju minutter ned til sin slovenske rival i sammendraget.

Etter at han landet i Danmarks hovedstad onsdag, ble han kjørt i en åpen bil gjennom byen før han stoppet på rådhussplassen.

Der hadde det samlet seg et folkehav for å få et glimt at en av verdens beste syklister. Underveis stoppet han for å skrive autografer. Turen tok vel én time.

– Det er fortsatt vanskelig å forstå at jeg har vunnet Tour de France to år i strekk. Jeg hadde ikke trodd på det om noen hadde sagt det til meg for fem år siden, sa Vingegaard foran folkehavet i København.

Ifølge cyclingweekly.com sikret dansken seg 5,9 millioner kroner i premiepenger i årets Tour. 5,2 millioner av disse kom som følge av at han avsluttet med gul trøye i Paris.