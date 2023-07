Daniel Ricciardo med sterkt comeback - Hamilton i beste startspor

Daniel Ricciardo (34) slo teamkompisen og kom seg videre til den andre kvalifiseringsrunden til Ungarn Grand Prix. Det er et mer enn godkjent comeback med tanke på at han kjører for Formel 1s bunnlag.

Daniel Ricciardo tar selfie med en ung supporter i Ungarn lørdag. Vis mer

Lewis Hamilton (38) kommer i beste startspor etter en oppsiktsvekkende kvalifisering der han slo Max Verstappen (25) med tre tusendeler. Det er hans 104. pole position i karrieren - og hans første siden Saudi-Arabia i 2021.

– Dette var viktig for ham, fastaslår Viaplay-ekspert Stein Pettersen på sendingen.

Syv ganger verdensmester Hamilton viste enorm glede over triumfen - selv om det er i søndagens løp det virkelig gjelder.

Daniel Ricciardo får startposisjon nummer 13 i sitt oppsiktsvekkende comeback i Formel 1-sirkuset. AlphaTauri-kollega Yuki Tsunoda ble bare nummer 17 i kvalifiseringen.

Lewis Hamilton under lørdagens kvalifisering. Vis mer

Riccardo skilte lag med McLaren etter 2022-sesongen. Han hadde da kjørt hele 12 sesonger i Formel 1 og vunnet åtte løp. I 2023 har han vært tredjefører for Red Bull. Etter at Nyck de Vries ikke har levert i Red Bulls «andrelag» AlphaTauri, har Ricciardo nå fått sjansen der.

Men målet for australieren er Red Bull, der Sergio Pérez riktig nok har ett år igjen av kontrakten - men som kan komme til å bli ofret om Ricciardo imponerer for AlphaTauri resten av sesongen.

Meksikaneren hadde ikke nådd Q3 i noen av de fem siste løpene før lørdagens kvalifisering i Ungarn. Det klarte han denne gang.

Daninel Ricciardo ble populær utenfor de tradisjonelle Formel 1-kretser etter å ha hatt en sentral rolle i de første sesongene av Netflix-suksessen «Drive to Survive».

Dagens to store skuffelser:

George Russell i Mercedes får bare 18. beste startspor.

Carlos Sainz jr i Ferrari endte på 11. plass, to tusendeler unna å komme til Q2.

PS: Ungarn har forlenget sin kontrakt med Formel 1-organisasjonen til og med 2032.