Braathen kaller seg selv feig etter svikt: – Det er bare uvirkelig

Henrik Kristoffersen (28) imponerte og sikret norsk pallplass under det tradisjonsrike kveldsrennet fra Madonna di Campiglio. Lucas Braathen (22) skuffet på sin side i jakten på sin tredje seier for sesongen.

SKUFFET: Lucas Braathen, her etter å ha kjørt i mål til fjerdeplass i slalåmrennet i Italia torsdag kveld.





22. des. 2022 21:37 Sist oppdatert 19 minutter siden

– Det føles bare utrolig at jeg klarte å kaste bort det grunnlaget jeg hadde lagt for meg selv. Det er snakk om så lite tid og konsekvensene plasseringsmessig er så stor. Det er bare uvirkelig der og da, sier Braathen til VG, når han forklarer den enorme skuffelsen etter å ha kjørt i mål i Italia torsdag kveld.

Han hadde nemlig et strålende utgangspunkt og soleklar bestetid fra den første omgangen. 22-åringen lå også an til seier langt inn i finaleomgangen.

Lucas Braathen, her underveis i torsdagens kveldsrenn i Italia.

Han så «grønne tider», det vil si at han ledet, frem til siste halvdel. Ifølge Braathen glapp seieren og pallplasseringen på en taktisk feil.

En feil som han kun tar på sin egen kappe og handler om at han var for forsiktig for å forsere de siste portene uten å gjøre noen tabber.

I stedet kjørte han over målstreken til en fjerdeplass. Det skilte bare 27 hundredeler opp til sveitseren Daniel Yule som vant.

– Det er bare så ulikt meg å gjøre den på den måten. Det er feigt, rett og slett, er Braathens vurdering av egen kjøring.

Knepent bak vinneren

Oppturen kom for den mest rutinerte av dem. Henrik Kristoffersen hadde femte beste utgangspunkt fra første omgang, men kjørte seg til slutt opp tre plasser i den andre.

Dermed fortsetter Kristoffersen den sterke sesongstarten. Han står nå bokført med fire pallplasser så langt på seks forsøk i både slalåm og storslalåm.

28-åringen fra Rælingen forklarer at torsdagens renn bærer bud om at sesongen bare kan bli enda bedre.

For til årets sesong har Kristoffersen byttet skimerke og i den første omgangen handlet mye om skiene han hadde under beina, forteller han.

Ting stemte rett og slett ikke, men han tar av seg hatten for servicemannen som gjorde små justeringer til andreomgangen.

– Da kjentes det veldig mye bedre ut, sier Kristoffersen, som hadde nest beste tid i andreomgangen av samtlige utøvere.

Det var likevel bare åtte fattige hundredeler opp til seierherre Yule og fortsatt har Kristoffersen til gode å vinne et skirenn sesongen 2022/2023.

– Jeg vil alltid vinne. Det er derfor jeg holder på med dette her. Å vinne på det høyeste nivået er det kuleste som finnes. Mye vil ha mer og jeg skulle selvfølgelig ønske det var tre seire i stedet for tre andreplasser.

– Men vi vet grunnen, det er en prosess, men å være der vi er i den prosessen nå, det er det ikke mange skimerker eller utøvere som hadde vært, sier Kristoffersen.

TAKKET FOR TØFF KAMP: Lucas Braathen og Henrik Kristoffersen, her etter at de begge hadde kjørt i mål etter slalåmen i Italia torsdag kveld.

Nå skal begge få etterlengtede hviledager etter et tett konkurranseprogram i desember.

– I morgen drar jeg til Norge for første gang siden jeg var på et kick off med landslaget i mai. Da blir det jul i Rælingen med Tonje (kjæresten) og familien. Jeg skal slappe av godt, men så reiser jeg hjem igjen til Salzburg 27. desember for å trene og forberede meg til nye renn.

Braathen flyr også hjem til Oslo fredag.

– Så drar jeg rett fra Gardermoen til Kvitfjell. Der venter familien. Det blir veldig hyggelig. Jeg kan nesten ikke huske sist jeg så dem. Det trengs for det har vært lenge siden, sier 22-åringen.