Stolt Johannes Dale etter «den mørkeste dalen»: – Kunne ikke bedt om så mye mer

Skiskytter Johannes Dale (25) fikk en brutal trippelsmell i det han kaller «den mørkeste dalen» for en idrettsutøver. Han har en lang liste av mennesker å takke for at han kom seg opp fra den.

ENDELIG! Etter et drøyt år med motgang, kunne Johannes Dale endelig klatre til topps på verdenscuppallen – for andre gang i sin karriere. Sturla Holm Lægreid og Johannes Thingnes Bø på de øvrige pallplassene i Annecy-Le Grand Bornand.

17 minutter siden

– Det var tre voldsomme slag på relativt kort tid.

I «drittsesongen» 2021/22 sto nedturene i kø for Dale; først ble han vraket fra verdenscuplaget; så kom beskjeden om at han var vraket til OL; i mars ble han vraket fra landslaget og henvist til rekruttlaget.

– Det er klart det er utrolig tøft. I idretten er det tre ganske heftige ting å få i samme sesong. I det vanlige liv kan du oppleve verre ting, men i et idrettslig perspektiv opplevde jeg noe av det tøffeste du kan oppleve, forteller Dale i dag.

Men etter regnet synger fuglene, og Dale rundet av verdenscupsesongen med sin andre individuelle seier. Han slet med å holde tårene tilbake etter fellesstarttriumfen i franske Annecy-Le Grand Bornand, hans andre verdenscupseier totalt.

Dermed ble julen feiret på Røros med forloveden og svigerfamilien preget av en langt større ro, etter et år med uro. Dale er for alvor tilbake i eliten.

Fakta Johannes Dale og hans meritter Født: 23. mai 1997 (25 år gammel). Verdenscupdebut: 2018 (76 starter totalt). VM-medaljer: 2 sølv (fellesstart i Pokljuka 2021 og stafett i Anterselva 2020) og 1 bronse (normaldistanse i Pokljuka 2021). Individuelle verdenscupseirer: 2 (9 pallplasser totalt). Vis mer

– Anders Øverby, treneren min på rekruttlaget, spurte meg over en kaffe hva jeg kjente på (etter seieren). Det første var lettelse over å ha klart det, men så kom jeg etter hvert fram til at jeg er veldig stolt også. Det gjør meg stolt å ha klart den helomvendingen fra den mørkeste dalen. Jeg kunne ikke bedt om så mye mer, sier Dale.

Miljøet på rekruttlaget, mor og far («kjempemotivatorer») og forloveden Kristina Skjevdal har vært viktige støttespillere for å bryte den onde spiralen han var inne i.

– Det har vært tøft for dem også. De har sett hvordan jeg har hatt det. De har definitivt vært mine største støttespillere.

– Hvordan har dette vært for forloveden din?

– Hun er jo på en måte vel så involvert i det her som meg, da. I fjor hadde jeg det ikke så bra, det var ikke så gøy å holde på og det var vanskelig å skjule. Jeg er ganske sikker på at hun la merke til det. Da jeg mistet landslagsplassen var jeg rett og slett lei meg.

Alle nedturene til tross: 25. april opplyste Dale på Instagram at Skjevdal hadde sagt ja! til hans frieri.

– Jeg var inne på tanken «skal jeg fri nå, liksom?», men jeg fant fort ut at jeg ikke kunne la nedturene styre når jeg skulle fri. Det var godt gjort å støtte oppunder meg, jeg tror det har vært vanskelig å holde maska.

Det er imidlertid enda en ressurs som har hjulpet Dale å snu trenden. Ole Einar Bjørndalens tidligere mentaltrener Øyvind Hammer fikk en telefon fra 25-åringen før jul i fjor.

– Det første han sa var «jeg har ventet på at du skal ringe». Der begynte et veldig godt samarbeid, vi klikket ganske fort. Jeg har brukt ham daglig i konkurransesesongen, han har vært veldig viktig for å snu skuta, forteller Dale – og sier Hammer har hjulpet ham å se skiskytingen litt utenfra sin egen boble.

Dales største opptur kom også med god timing med tanke på det kommende verdensmesterskapet i Oberhof, fra 8. til 19. februar.

– Jeg går inn i det nye året med senkede skuldre om at det jeg har gjort har vært godt nok.

Men var dette godt nok?