Avviser rykter om avlysninger

Flere radiostasjoner i Mellom-Europa har meldt at storslalåmrennene i Adelboden i Sveits denne helgen vil måtte avlyses på grunn av snømangel.

06.01.2023 10:17 Oppdatert 06.01.2023 10:45

Det stemmer ikke, fastslår rennsjefen.

– Jeg kan virkelig ikke forstå hvorfor så mange mennesker prøver å spre dårlig stemning, sier løpsleder Hans Pieren til Blick.

De siste dagene er det sådd tvil rundt helgens to storslalåmrenn i Adelboden. Ifølge Bild meldte flere radiostasjoner i Mellom-Europa fredag morgen at de kom til å bli avlyst.

Bilder av den snødekte løypa som sirkler seg ned det grønnkledde fjellet, er blitt publisert i sosiale medier.

– Ja da, det er ekstremt vanskelig å forberede en verdenscupverdig bakke under disse forholdene. Og jeg tror ikke vi får toppkarakter for bakken vår heller. Men for meg er det 100 prosent sikkert at løpene kan starte som planlagt denne helgen, understreker Pieren overfor Blick.

Rennsjefen forteller til den sveitsiske avisen at de har brukt over 500 kilo salt for å holde snøsmeltingen innenfor grensene. (NTB)