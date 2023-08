Narve motbeviste Gjert: – 1500 meter er definitivt mindre vondt enn 5000 meter

BUDAPEST (VG) Etter en sensasjonell sesong kommer Narve Gilje Nordås (24) til VM i friidrett som en medaljekandidat på 1500-meteren. Trener Gjert Ingebrigtsen trodde det var en annen øvelse som var elevens beste.

ENERGISK OG ÅPEN: Narve Gilje Nordås virket frittalende og full av optimisme før VM i Budapest starter. Til venstre er Per Svela, som er i mesterskapet som personlig trener. Vis mer





Publisert: 18.08.2023 17:53

I boken «Gjerts metode», som kom ut høsten 2021, skrev treneren at Nordås først og fremst skulle bli god på 5000 meter, ikke alle distanser på én gang. Ingebrigtsen la til at deres intervall-baserte treningsform gjør det mulig å mestre alt fra 800 meter til halvmaraton.

Under to år senere er Nordås i VM i Budapest som en medaljekandidat på 1500 meter. Han har niende beste tid i verden i 2023 – med 3.29,47 – og en annenplass fra Diamond League i London denne sesongen.

Han løper trolig 5000-meteren senere i mesterskapet også, men Nordås’ tid på 13.05,38 gjør at han «bare» har den 38. beste tiden i 2023.

– Godt spørsmål. Det er noe vi har kommet litt frem til det selv. Jeg var ikke noe tregere enn Jakob og Filip Ingebrigtsen. Og har du like god kondisjon, hvorfor skal du ikke da løpe like fort på 1500 meter?, svarer Nordås på VGs spørsmål om hva Gjert «ikke så».

Gjert Ingebrigtsen, som leder Narve Gilje Nordås, har ikke fått akkreditering som trener i VM. Vis mer

Gjert Ingebrigtsen har ikke besvart VGs henvendelse i saken.

– Vi så litt hvordan det gikk da vi prøvde, og så at det gikk enda bedre enn på 1500 meter. Man vil helst velge minste motstands vei så ofte som mulig. 1500 meter er definitivt mindre vondt enn 5000 meter, fortsetter Nordås.

Jakob Ingebrigtsen, som har flyttet egen pers ned til 3.27,95, regnes av alle som gullfavoritt på både 1500 og 5000 meter. Han har vært uslåelig så langt i år.

STOR OPPMERKSOMHET: Det var stort presseoppmøte da Per Svela og Narve Gilje Nordås kom til VM i Budapest torsdag. Lørdag er det forsøk for sistnevnte på 1500 meter. Vis mer

Men Narve Gilje Nordås’ 3.29,47 gjør at han er den nest raskeste nordmannen på øvelsen noen gang – han har denne sesongen slått persene til Henrik og Filip Ingebrigtsen. Utviklingen har vært forrykende. Da sesongen startet var persen 3.36,23.

Mens rogalendingen før jobbet deltid på Löplabbet og bidro i fjøset på gården hjemme i tillegg treningen, har han nå blitt helprofesjonell. Og supertiden på Bislett tidligere i år har endret livet hans.

– Fokuset i år har hele tiden vært selve mesterskapet og finalen, du tenker ikke lengre at forsøket er årets viktigste løp. Før kom du mentalt tom til mesterskap, for da var bare målet å komme seg dit, beskriver Gilje Nordås.

– Det er mye kjekkere nå.

I oppkjøringen til VM har det vært mest oppmerksomhet på at Gjert Ingebrigtsen ikke får trenerakkreditering til VM. Isteden har Nordås med seg Per Svela, treningskameraten i en årrekke, som personlig trener.

Nordås sier han både føler seg motarbeidet av forbundet, samtidig som de legger noe til rette. Han prøver også å se positivt på at det er Per Svela som blir hans nærmeste under mesterskapet.

– Jeg tror det kan være en fordel at Per er med, for Gjert får du ikke med deg på jogging, sier Nordås til latter fra salen.

VM går fra 19–27. august. Nordås løper etter planen både 1500 og 5000 meter. Dette er datoene:

19. august: Forsøk på 1500 meter

20. august: Semifinale på 1500 meter

23. august: Finale på 1500 meter

24. august: Forsøk på 5000 meter

27. august: Finale på 5000 meter

Jakob Ingebrigtsen skal løpe i første heat på lørdagens forsøk på 1500 meter fra klokken 19.02 på NRK, mens Nordås er i heat tre. Topp seks i hvert heat går til semifinale.