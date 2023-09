Andreas Mikkelsen: – Dette kommer jeg til å huske for evig og alltid

Andreas Mikkelsen (34) lå bare på 12. plass i klassen sin i rally-VM etter fredagens kjøring. Søndag står han igjen som vinner.

STOLT: Andreas Mikkelsen. Vis mer

Publisert: 10.09.2023 16:17

– Det har vært en helt sinnssyk helg. Med tre punkteringer fredag og et tap på nesten to minutter skal det være umulig å vinne et WRC2-løp, sier Mikkelsen til VG.

– Men vi ga ikke opp. For første gang på lenge glemte vi alt av risiko og kjørte alt vi kunne hele lørdagen. På den måten tok vi igjen alt det tapte, og søndag klarte vi å ta hjem seieren i løpet.

Mikkelsen er stolt av kartleser Torstein Eriksen og seg selv:

– Det er en av de beste seirene vi har levert. Jeg er kjempestolt over hva vi har fått til. Dette kommer jeg å huske for evig og alltid.

Etter en bortimot perfekt lørdag av Mikkelsen, var det klart at det ville stå mellom han og Skoda-kollega Gus Greensmith om seieren. Mikkelsen hadde bare seks WRC1-førere foran seg på totallisten.

Oliver Solberg måtte bryte allerede fredag.