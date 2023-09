Birgit Skarstein tok sitt sjette VM-gull

Birgit Skarstein (34) tok søndag sin sjette VM-tittel i pararoing da hun vant finalen i singlesculler i Beograd.

GULL-GROSSIST: Birgit Skarstein. Vis mer





Publisert: 10.09.2023 13:30 Oppdatert: 10.09.2023 13:44

Trønderen hadde et stort press på seg - og innfridde.

Skarstein rodde tidlig i ledelsen, men ble tett fulgt av israelske Moran Samuel de første 1000 meterne. Etter hvert gled den norske para-stjernen fra til et nytt gull. Ukrainske Anna Sheremet nærmet seg etter hvert, og på slutten kom franske Nathalie Benoit sterkt - og tok sølvet.

– Her måtte hun grave dypt, fastslår NRK-kommentator Pål Thomassen.

I tillegg til de seks VM-titlene, er Skarstein Paralympics-mester fra 2021. Slik har gullene kommet:

2014: VM-gull Amsterdam.

2017: VM-gull Sarasota.

2018: VM-gull Plovdiv.

2019: VM-gull Linz.

2021: OL-gull Tokyo.

2022: VM-gull Racice.

2023: VM-gull Beograd.

Skarstein har vunnet alle mesterskap og verdenscup siden de paralympiske roerne doblet distansen til 2000 meter i 2017. Men denne sesongen har Moran Samuel (Israel) og Nathalie Benoit (Frankrike) nærmet seg kraftig tidsmessig.

I 2023 vant Birgit Skarstein EM-gull. Så satte hun ny verdensrekord. I VM-forsøket rodde hun på den beste tiden i VM noen gang. Det gjorde henne til VM-favoritt.

Hun debuterte med VM-sølv i Sør-Korea for 10 år siden og har bestemt seg for at Paralympics i Paris neste år blir hennes siste. 2028 er ikke aktuelt. VM i 2025 går i Shanghai og kan bli hennes siste mesterskap.

Skarstein har en jobb i Rema-systemet som står og venter på henne - uansett når hun legger opp.

I tillegg til idrettskarrieren, er Skarstein også kjent blant annet fra NRK-programmet «Ingen Grenser» og fra TV 2s «Skal vi danse».

Skarstein, som er lam etter en stupeulykke i 2009, sier hun trener omtrent 1200 timer i året. Noen uker før VM trente hun 38 timer i uken.

PS: Tidligere søndag tok de norske dobbeltscullerne Jan Oscar Stabe Helvig/Kristoffer Brun og Thea Helseth/Jenny Marie Rørvik begge 3.-plass i B-finalen i VM søndag. Det betyr at begge båtene har sikret OL-plass for Norge neste år.