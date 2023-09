Birgit Skarstein tok sitt sjette VM-gull: – Jeg klarte ikke å stoppe å gråte

Birgit Skarstein (34) tok søndag sin sjette VM-tittel i pararoing da hun vant finalen i singlesculler i Beograd.

GULL-KVINNE: Birgit Skarstein jubler på seierspallen i Beograd søndag.





Publisert: 10.09.2023 13:30 Oppdatert: 10.09.2023 15:16

Trønderen hadde et stort press på seg - og innfridde.

– Det er utrolig emosjonelt. Jeg klarte ikke å stoppe å gråte. Det var så mye som sto på spill både for meg og de andre norske. Det er så brutalt, sier Skarstein til VG.

Om den spennende avslutningen av finalen sier hun:

– Jeg sprakk! Jeg er ikke stolt av oppløpet, men det gikk på pur vilje. Jeg holdt på å få krampe i høyrearmen. Det var ren vilje i innspurten.

Skarstein rodde tidlig i ledelsen, men ble tett fulgt av israelske Moran Samuel de første 1000 meterne. Etter hvert gled den norske para-stjernen fra til et nytt gull. Ukrainske Anna Sheremet nærmet seg etter hvert, og på slutten kom franske Nathalie Benoit sterkt - og tok sølvet.

Birgit Skarstein tok VM-gullet på moren Sigrun Røkkums 62-årsdag. Mamma omfavner her Skarstein etter seiersseremonien.

I tillegg til de seks VM-titlene, er Skarstein Paralympics-mester fra 2021. Slik har gullene kommet:

2014: VM-gull Amsterdam.

2017: VM-gull Sarasota.

2018: VM-gull Plovdiv.

2019: VM-gull Linz.

2021: OL-gull Tokyo.

2022: VM-gull Racice.

2023: VM-gull Beograd.

– Jeg har aldri sett Birgit bli utfordret så hardt og måtte grave så dypt. Hun taklet det på en veldig bra måte, sier Lars Bjønnes, leder i roforbundets toppidrettsutvalg, til VG.

– Birgit er veldig flink til å bestemme seg for hvilken fart hun skal ha og stole på det. Hun hadde det lille i reserve som hun trengte for å vinne, fortsetter Bjønnes, som er på plass i Beograd.

Skarstein har vunnet alle mesterskap og verdenscup siden de paralympiske roerne doblet distansen til 2000 meter i 2017. Men denne sesongen har Moran Samuel (Israel) og Nathalie Benoit (Frankrike) nærmet seg kraftig tidsmessig.

– Nå er det bare 10–11 måneder til Paris, sier Skarstein - og er veldig glad over at flere roere kvalifiserte seg for OL søndag.

På plass i Beograd var også mamma Sigrun Røkkum, som feirer sin 62-årsdag på gulldagen.

I 2023 vant Birgit Skarstein EM-gull. Så satte hun ny verdensrekord. I VM-forsøket rodde hun på den beste tiden i VM noen gang. Det gjorde henne til VM-favoritt.

Hun debuterte med VM-sølv i Sør-Korea for 10 år siden og har bestemt seg for at Paralympics i Paris neste år blir hennes siste. 2028 er ikke aktuelt. VM i 2025 går i Shanghai og kan bli hennes siste mesterskap.

Skarstein har en jobb i Rema-systemet som står og venter på henne - uansett når hun legger opp.

I tillegg til idrettskarrieren, er Skarstein også kjent blant annet fra NRK-programmet «Ingen Grenser» og fra TV 2s «Skal vi danse».

Skarstein, som er lam etter en badeulykke i 2009, sier hun trener omtrent 1200 timer i året. Noen uker før VM trente hun 38 timer i uken.

PS: Tidligere søndag tok de norske dobbeltscullerne Jan Oscar Stabe Helvig/Kristoffer Brun og Thea Helseth/Jenny Marie Rørvik begge 3.-plass i B-finalen i VM. Det betyr at begge båtene har sikret OL-plass for Norge neste år. - Jeg er så stolt over det norske laget, sier Skarstein.