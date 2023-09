Håvard Bentdal Ingvaldsen imponerte igjen med ny pallplass: – Skal spare til en Ferrari

BRUSSEL (VG) Norges nye løpestjerne på 400 meter flatt løp inn til tredjeplass etter en sterk spurt. Det er hans første pallplass i en Diamond League-øvelse.





Publisert: 08.09.2023 21:58

Nordmannen løp inn på tiden 45,07 og hans første pallplass på en Diamond League-øvelse.

– Det er veldig gøy å kjenne på at jeg har kommet på dette nivået her. Det er ikke noen bedre følelse. Jeg har hatt en lang sesong, og avslutte med et bra løp er gøy, sier Ingvaldsen til VG.

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal mener at løperen fra Moelven nå har etablert seg i verdenstoppen.

– Han er etablert i verdenstoppen og leverer gode løp gang etter gang, sier Rodal.

Rusheen McDonald fra Jamaica vant løpet med tiden 44,84. Alexander Ogando fra Den dominikanske republikk ble nummer to med 44,93.

Rett før Ingvaldsen løp satt Jakob Ingebrigtsen ny verdensrekord:

Ingvaldsen vant også øvelsen i Diamond League-stevnet i Zürich, men da var ikke 400 meter flatt satt opp som en Diamond League-øvelse.

– Hva tenkte du på når du så at det ble tredjeplass?

–Mange tanker som går rundt i huet på en da. Det første jeg tenkte var vel at jeg får noen penger. Nei da, sier Ingvaldsen og ler.

– Det å komme på pallen i Diamond League er noe eget.

– Hva skal du bruke premiepengene på?

– Nei, jeg vet ikke jeg ... Skal spare til en Ferrari kanskje, svarer Ingvaldsen og ler enda mer.

Ingvaldsen fikk ingen optimal start på 400 meteren, men på de siste hundre meterne løp han inn løper etter løper og tok karrierens første pallplass på en Diamond League-øvelse.

Samtidig som Ingvaldsen løp i mål, satt Jakob Ingebrigtsen og hadde pressekonferanse etter verdensrekorden på 2000 meter.

– Jeg er veldig glad på hans vegne. Jeg synes det er kult å ha utøvere som ham, relativt ung, som kjemper i toppen i store konkurranser. Enda en nordmann som kan levere på det høyeste nivået, sier Jakob Ingebrigtsen til VG.

Med de sterke resultatene til den unge løperen denne sesongen kan det ble Diamond League-finale i Eugene.

– Det er min første Diamond League-sesong, også kommer jeg kanskje til finalen. Det kan jo ikke bli bedre enn det. Det blir toppen av kaken, sier Ingvaldsen.