TV 2: Mannsverk bekrefter at han drar til Nederland

Sivert Mannsverk (21) tok et emosjonelt farvel med Molde-laget. Nå drar han til Amsterdam for å sluttføre en overgang til Ajax

Publisert: 31.08.2023 13:23 Oppdatert: 31.08.2023 13:40

Oppdateres

– Du kan vel se at jeg er litt rød rundt øynene. Emosjonelt. Så er ikke alt gått i boks enda, men jeg reiser i hvert fall nedover. Så tar vi det derfra, sier Mannsverk til TV 2 i Molde og forteller videre om overgangen til Ajax:

– Det var en nobrainer for meg. Jeg hadde ikke gått til hvilken som helst klubb, for jeg trives såpass godt her, men når en sånn klubb kommer på banen var det jeg tenkte på hele tiden.

Det skal kun gjenstå formaliteter før overgangen er i boks.

Molde bekreftet overfor TV 2 at de mottok et bud fra den nederlandske storklubben på onsdag. Det skal ha blitt avslått.

Ajax skal deretter ha kommet med et forbedret bud på torsdag. Molde skal være garantert 70 millioner kroner, ulike bonuser kan gjøre at totalsummen kan komme på opp mot 100 millioner kroner.

VG erfarte på onsdag at representanter fra Ajax var på tribunen i Istanbul tirsdag, da Molde tapte Champions League-playoffen mot Galatasaray 3–5 sammenlagt.

Mannsverk og hans representanter ble har en liten stund blitt gjort oppmerksomme på den nederlandske klubbens interesse.