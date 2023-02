Mads Østberg med full EM-satsing

Mads Østberg (35) er tilbake i rallymanesjen og satser for fullt på EM-gull i 2023.

TILBAKE: Mads Østberg er tilbake i internasjonalt rally.

27.02.2023 12:00 Oppdatert 27.02.2023 12:16

Verdensmesteren i WRC2-klassen fra 2021 hadde et rolig 2022, men er nå tilbake for fullt. Nok en gang for Citroën. Kartleser er svenske Patrik Barth.

– Målet er absolutt gull, men jeg regner med at det blir tøft. Men jeg hadde ikke stilt hvis ikke hadde trodd at jeg kunne vinne mesterskapet, sier Østberg til VG.

Blant de mest kjente konkurrentene blir Hayden Paddon, Pontus Tidemand og Craig Breen.

– Dessuten blir det gamle VM-rallyet i Värmland ett av rallyene i EM, nå på sommeren, forteller Østberg.

EM starter i Portugal om to uker.