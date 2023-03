Oppreisningen

PLANICA (Aftenposten): Anne Kjersti Kalvå reiser fra VM med tre medaljer. To av hennes verste opplevelser ga motivasjon før mesterskapet.

04.03.2023 16:10 Oppdatert 04.03.2023 16:31

Ingen kunne gjøre noe med svenske Ebba Andersson på lørdagens tremil. I gruppen bak henne var det flere sterke løpere. Hvem av dem kom til å stikke av med de to siste medaljene?

Anne Kjersti Kalvå bestemte seg for at det skulle være henne – og hun ville ha sølvet. Lundamo-løperen hoppet ut i sporet og holdt seg på beina etter et glipptak, før hun parkerte Frida Karlsson og resten av gruppen.

Noen minutter senere kastet lagvenninnene seg over henne i målområdet. Kalvås første individuelle medalje var sikret. På tribunen jublet familie og venner ellevilt.

Kontrastene til det som skjedde for ett år siden, kunne ikke vært større.

