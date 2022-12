Måtte fjerne video av 12-åring som slåss: – Beklagelig at det har skjedd

En video som involverte en 12-åring som slåss måtte fjernes etter å ha ligget ute i over en uke på TV 2 Play. Nå får breddeplattformen «MyGame» kritikk.

Fredrik Schjesvold, VG

Jens Friberg, VG

8 minutter siden

– Det er veldig beklagelig at det har skjedd. Dette er ting som ikke skal skje, det er åpenbart at dette må vi se nærmere på, sier generalsekretær Tomas Jonsson i Norges Bandyforbund til VG.

I en innebandykamp på Østlandet nylig oppsto det en voldshendelse mellom spillere fra begge lag. Kampen var mellom to gutter 15-lag, men også yngre spillere deltok.

Kampen ble sendt direkte på TV 2 Play – fordi de har et samarbeid med breddeplattformen MyGame. MyGame.MyGame er breddeplattformen for norsk lagidrett. Ved hjelp av smarte sportskamera produserer og strømmer dem breddekamper og ungdomsidrett ned til 15-årsklassen fra nesten hele Norge. Dette strømmes på TV 2 Play – strømmetjenesten til TV 2. Sistnevnte sitter på det redaksjonelle ansvaret og har installert hundrevis av kameraer på idrettsbaner landet rundt.

Familie, venner og fans kan dermed følge spillere, barn og barnebarn i flere idretter ned til 15-årsklassen. 15-årsklassen.Selv om det står «15 år» kan spillere yngre enn 15 år delta i 15-årsklassen. Det er ikke uvanlig at spillere yngre enn 15 år er med – gjerne på grunn av gode ferdigheter/godt talent.

Fakta Hva er MyGame? «MyGame er breddeplattformen for norsk lagidrett. Ved hjelp av smarte sportskamera produserer og strømmer vi breddekamper fra hele Norge. Foreldre, familie, venner og fans kan dermed følge sine favorittspillere og lag gjennom våre apper», er deres egen beskrivelse hentet fra nettsiden deres. Tidligere i år ble det klart at TV 2 i samarbeid med MyGame skal strømme fotball, håndball, innebandy, basketball, volleyball og ishockey ned til 15-årsklassen landet over. Tjenesten skal ha fått mange positive tilbakemeldinger, men alle er ikke like overbevist. Oslo kommune er en av få kommuner som foreløpig har sagt nei til denne løsningen. Omar Samy Gamal (SV) er byråd for kultur og idrett i Oslo. Han mener strømming av barneidrett kan føre til økt risiko for mobbing. – Det kan ha uheldig konsekvenser, for eksempel mobbing, og så er jeg bekymret for prestasjonspress og at idretten ikke blir en fri arena lenger, men en prestasjonsarena, sier politikeren til VG. Kommunen skal i nærmeste fremtid ha møter med særforbundene om strømming av bredde- og barneidretten. Vis mer

VG har anonymisert klubbene i denne saken. Har du tips om MyGame eller andre lignende saker? Kontakt VGs journalist på e-post her.

– Vi forholder oss til strenge retningslinjer når vi filmer, men det kan noen ganger være vanskelig å vurdere hvor grensen for enkelthendelser i spillet skal gå. Vi har vurdert dette klippet, og besluttet at vi fjerner det, sier administrerende direktør i MyGame, Lars Setsaa, til VG og legger til:

– Det er sekretariatet som i første omgang har muligheten til å stoppe opptak gjennom en egen stoppfunksjon. Dersom dette ikke skjer, og tilfellet blir rapportert inn, vil vi gå inn og slette klippet. Dette virker som at denne episoden ikke har blitt rapportert. Vi har derfor gått inn og slettet klippet selv.

FORNØYD FOTBALLPRESIDENT: – Ved å tilby strømming av breddekamper over hele landet, skaper vi enda større entusiasme for breddefotballen, sa fotballpresident Lise Klaveness i en pressemelding tidligere i år om samarbeidet med MyGame. Til venstre for henne står Harald Strømme (MyGame), mens hun er flankert av Olav T. Sandnes (sjefredaktør, TV 2) og Anders Opdahl (konsernsjef, Amedia).

Når det oppstår en «uheldig hendelse» som for eksempel stygge skader eller voldshendelser, skal strømmingen umiddelbart stanses – og fjernes etter kamp.

Det skjedde ikke denne gangen. Opptaket ble ikke stoppet av sekretariatet og ble heller ikke fjernet etter kamp. Men i utgangspunktet skulle denne kampen aldri vært filmet. Tidligere i år uttalte idrettspresident Berit Kjøll at 13 år er den nedre aldersgrensen.

Videoen av spillere i aldersspennet 12–15 år som slåss, ble liggende i over en uke før den ble fjernet. Likevel var kampen i opptak med en 12-åring på banen.

– Vi var ikke klar over at det inneholdt en 12-åring. Hvis det er tilfelle at det er en 12-åring med i en årsklasse vedkommende ikke skal spille, så er ikke dette blitt registrert riktig. I så fall blir vi nødt til å finne ut ha som har skjedd – og hvordan vi unngår at dette skjer igjen, skriver Setsaa i en e-post.

– Slåssingen i seg selv er beklagelig. Det skal ikke skje i vår idrett, men det kan skje – og det skjer – i flere idretter. Men det er klart at dette ikke skulle blitt filmet, sier generalsekretær Tomas Jonsson.

Jonsson innledet intervjuet med VG ved å si at det er mange i Bandy-Norge som synes MyGame har vært et positivt tilskudd.

– Det er klart at situasjonen kan tyde på at vi ikke har forutsett alle mulige negative konsekvenser av strømmingen, og at innføringen kan ha gått litt for fort. Det er helt åpenbart at denne hendelsen fører til at dette må vi gjennomgå. Vi må se på denne hendelsen og hvordan vi skal forebygge videre, fortsetter han.

– Ikke betryggende

Leder i Oslo idrettskrets, Magne Brekke, mener hendelsen viser svakheten og usikkerheten i systemet.

– Det er i alle fall ikke betryggende. Hvis man ikke klarer å begrense filming av en tolvåring ... jeg blir vel ikke mindre skeptisk etter dette, sier Brekke til VG.

Oslo kommune er en av få kommuner som foreløpig har sagt nei til denne løsningen.

Kampen ble først fjernet fra TV 2 Play etter at VG henvendte seg om slåsskampen til MyGame.

VG spurte administrerende direktør Lars Setsaa i MyGame om hva han tenker om at episoden kunne blitt delt videre på sosiale medier.

– Det er det vi ønsker å unngå, og det er derfor vi vil ha strømmingen inn i kontrollerte former, slik at vi får muligheten til å fjerne episoder. Det filmes og strømmes mye privat og ulovlig i dag. Det er denne typen filming man ofte finner nettopp på TikTok, YouTube og andre sosiale medier. Det ønsker vi å bidra til å få slutt på, sier Setsaa.

– Den kunne jo likevel bli spredt av en TikTok-bruker?

– Ja, vi vil aldri få en helt perfekt situasjon. Vi tror derimot regulering av strømming kan være bevisstgjørende, slik at både unge og voksne bedre forstår hva som er lov og ikke.

– Uheldig situasjon

VG har vært i kontakt med de involverte klubbene fra innebandykampen. Den ene klubblederen ville ikke gi noen kommentar til saken, mens den andre lederen sier følgende:

– Jeg tenker at han som er såpass ung, så er det en uheldig situasjon å havne i. Men så føler vi at dette kan vris til noe positivt. Det er det vi synes er spennende med dette her – at folk må lære seg at de er i offentligheten, og da må de lære seg moral og etikk.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, uttaler at alle spørsmål om tjenesten må rettes til MyGame – selv om det ligger på TV 2s sider.

– MyGame-tjenesten er tilgjengelig i TV 2 Play, men det er MyGame som har det redaksjonelle ansvaret for tjenesten, skriver han i en SMS til VG.